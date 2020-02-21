Гаджеты
РИА НовостиHuawei представила складной смартфон, поддерживающий 5G
Китайская технологическая корпорация Huawei на онлайн-презентации в Барселоне в понедельник представила складной смартфон Mate XS, который поддерживает соединение 5G.
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Компания Huawei представит новый смартфон с гибким экраном 24 февраля
Народные новости21 февраля в 03:18
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Комментарии
Футбол
Президент «Ювентуса»: приоритетная задача для Италии — охрана здоровья населения
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о возможном проведении матча чемпионата Италии с «Интером» без зрителей.
Общество
Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти.
Политика
Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
Происшествия
Ставивших сына на гречку родителей отправили в колонию
В Омске вынесли приговор отчиму, который ставил 8-летнего пасынка голыми коленями на гречку, а также матери мальчика, которая поощряла жестокость.
Футбол
Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей
Кинолента «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова собрала в российском прокате более 1 млрд рублей, соответствующие данные опубликовал сайт ЕАИС.
Экономика
«Дочка» ВТБ вошла в число совладельцев «РуссНефти»
Владельцем доли в 8,48% в капитале «РуссНефти» стало ООО «Бизнес-Финанс», 100-процентная «дочка» банка ВТБ, говорится в отчете нефтяной компании за четвертый квартал 2019 года.
Общество
Онищенко призвал запретить татуировки
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко примет участие в программе Евгения Петросяна
В СМИ подозревают, что бывшие супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко помирились.
Политика
Чубаров рассказал, сколько удалось выпросить на финансирование ATR
Лидер запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* Рефат Чубаров заявил, что на финансирование разорившегося телеканала Ленура Ислямова ATR собрано 400 тысяч гривен, что соответствует 1 074 000 рублей.
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
Общество
Гороскоп на неделю: что ждет знаки с 24 февраля по 1 марта
Масленица и Власьев день - чего нельзя делать 24 февраля Близнецы Неделя обещает быть яркой и интересной.
Происшествия
Маршрутка столкнулась с грузовиком в Киеве
В Киеве маршрутка влетела в грузовик, в результате чего пострадали 12 человек.
Армия и оружие
СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57
Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на обвинения Успенской
Себе в заслугу, как журналисту, Собчак ставит, что могла вытащить из Успенской слова и реакции, который та не хотела бы обнародовать.
Гаджеты
Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G
Корпорация Sony презентовала свой новый флагманский смартфон Xperia 1 II, который стал первым девайсом компании, поддерживающим стандарты связи пятого поколения (5G).
Политика
Опрос показал снижение уровня доверия Зеленскому до 51,5%
Рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому в феврале снизился до 51,5%, показал опрос Центра Разумкова.
Политика
Путин исключил изменение фундаментальных прав человека в Конституции
В ходе внесения поправок в Конституцию России президент Путин исключил любые изменения фундаментальных прав человека.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Политика
Минздрав готов направить еще один самолет в Китай для эвакуации украинцев
В четверг, 20 февраля, в Харькове приземлился самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, эвакуированными из Китая.
Общество
Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе
В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии
По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.
Футбол
В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой
Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.
Здоровье
В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess
Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.