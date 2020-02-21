Гаджеты

РИА НовостиРИА НовостиHuawei представила складной смартфон, поддерживающий 5G

Китайская технологическая корпорация Huawei на онлайн-презентации в Барселоне в понедельник представила складной смартфон Mate XS, который поддерживает соединение 5G.
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Huawei представила складной смартфон, поддерживающий 5G

РИА Новости09:53

Huawei представила укрепленный складной смартфон и самый мощный Android-планшет

Вести.Ru12:24

Huawei представила улучшенный смартфон Mate Xs с гибким экраном

ТАСС11:31

Huawei представила новый складной телефон, планшет и ноутбук

Российская газета10:51

Huawei представила новый 5G-смартфон с гибким экраном

Профиль13:54

Компания Huawei представит новый смартфон с гибким экраном 24 февраля

Народные новости21 февраля в 03:18

Huawei планирует представить складной смартфон и безрамочный ноутбук

OAnews21 февраля в 00:51
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Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
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«Дочка» ВТБ вошла в число совладельцев «РуссНефти»

Владельцем доли в 8,48% в капитале «РуссНефти» стало ООО «Бизнес-Финанс», 100-процентная «дочка» банка ВТБ, говорится в отчете нефтяной компании за четвертый квартал 2019 года.
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Онищенко призвал запретить татуировки

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
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В СМИ подозревают, что бывшие супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко помирились.
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Гороскоп на неделю: что ждет знаки с 24 февраля по 1 марта

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Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
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Опрос показал снижение уровня доверия Зеленскому до 51,5%

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Путин исключил изменение фундаментальных прав человека в Конституции

В ходе внесения поправок в Конституцию России президент Путин исключил любые изменения фундаментальных прав человека.
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Федеральный реестр США раскрыл подарок Путина Трампу в 2018 году

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National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
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Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

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