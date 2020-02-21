Гаджеты

РИА НовостиРИА НовостиHuawei представила складной смартфон, поддерживающий 5G

Китайская технологическая корпорация Huawei на онлайн-презентации в Барселоне в понедельник представила складной смартфон Mate XS, который поддерживает соединение 5G.
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Huawei представила новый 5G-смартфон с гибким экраном

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