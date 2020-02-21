Гаджеты
РИА НовостиHuawei представила складной смартфон, поддерживающий 5G
Китайская технологическая корпорация Huawei на онлайн-презентации в Барселоне в понедельник представила складной смартфон Mate XS, который поддерживает соединение 5G.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Компания Huawei представит новый смартфон с гибким экраном 24 февраля
Народные новости21 февраля в 03:18
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Комментарии
Политика
Назван президентский рейтинг Зеленского
Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.
Экономика
Рубль в поисках еще семи
Совместный отчет InfraOne и «Росконгресса» посвящен состоянию рынка инфраструктурных инвестиций в последние два года и среднесрочным перспективам его развития.
Финансы
Средняя зарплата в крупнейших банках превысила 108 тыс. руб
Средняя зарплата в крупнейших банках превысила 108 тыс. руб. По итогам 2019 года средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков выросли более чем на 15%, превысив 108 тыс. руб. в месяц.
Общество
МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам
МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Футбол
Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд
Сборная России потерпела поражение от сборной звезд в финальном матча Кубка легенд. Встреча завершилась со счетом 6:5.
Армия и оружие
По Израилю выпущены 14 ракет из сектора Газа
Израильская система ПВО перехватила 12 из 14 ракет, выпущенных в понедельник палестинскими радикалами из сектора Газа по Израилю.
Политика
Следователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска «Бука»
Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты "Бук", сбившей самолет.
Политика
Офис Зеленского отреагировал на слова Путина об объединении двух стран
Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на слова главы РФ Владимира Путина о том, что объединение усилий двух государств, речь о России и Украине, создаст глобального конкурента в Европе и в мире.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Баскетбол
В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом
Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Гаджеты
Ест много, а пользы мало — протестирован 120-герцевый режим смартфона
Тест показал, что при стандартной частоте 60 Гц телефон проработал 12 часов 23 минуты, а при частоте 120 Гц всего 10 часов 2 минуты, то есть почти на 20% меньше.
Политика
В партии Зеленского планируют пересмотреть закон о госязыке
Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде началась подготовка по внесению правок к закону о государственном языке.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Культура
Граймс рассказала о своей роли певицы-киборга в Cyberpunk 2077
Певица Граймс в прямом эфире подробно рассказала о персонаже Lizzy Wizzy (Лиззи Уиззи) грядущей видеоигры Cyberpunk 2077, которая выйдет уже в этом сентябре.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал себя на фото без усов
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера и стал чемпионом WBC
Британский боксёр Тайсон Фьюри одержал досрочную победу над американцем Деонтеем Уайлдером и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Технологии
Google выпустила новую версию Android
Гаджеты
Названа цена и дата старта продаж в России Honor View 30 Pro
Политика
Будет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка
Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
Общество
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Наука
В Китае нашли зеленую водоросль возрастом в миллиард лет
Окаменелости примерно миллиард лет, что соответствует ориентировочному времени появления зеленых водорослей.
Здоровье
«Люди в панике, непонятно, что делать»: как Италия переживает вспышку коронавируса
Столица провинции Ломбардия в последние дни оказалась в эпицентре вспышки коронавируса, которая случилась в северных регионах Италии — помимо Ломбардии, пострадали еще и провинции Венето и Эмилия-Романья.
Авто
Представлен Volkswagen Caddy нового поколения
Автомобильный производитель Volkswagen в Дюссельдорфе представил новое поколение фургона Caddy.
Происшествия
В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и фуры
ДТП произошло в понедельник, 24 февраля, на Харьковской площади. По последним данным, в результате аварии пострадали 12 человек.