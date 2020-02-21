Китайская технологическая корпорация Huawei на онлайн-презентации в Барселоне в понедельник представила складной смартфон Mate XS, который поддерживает соединение 5G.

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Политика Офис Зеленского отреагировал на слова Путина об объединении двух стран Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на слова главы РФ Владимира Путина о том, что объединение усилий двух государств, речь о России и Украине, создаст глобального конкурента в Европе и в мире.

Баскетбол В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.

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Культура Граймс рассказала о своей роли певицы-киборга в Cyberpunk 2077 Певица Граймс в прямом эфире подробно рассказала о персонаже Lizzy Wizzy (Лиззи Уиззи) грядущей видеоигры Cyberpunk 2077, которая выйдет уже в этом сентябре.