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Lenta.ruLenta.ruHuawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google

Китайская компания Huawei представила смартфоны из флагманской линейки Mate 30 и Mate 30 Pro на операционной системе Android, но без лицензионных приложений Google.
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