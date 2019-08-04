Гаджеты
ИнтерфаксHuawei представила новые смартфоны без сервисов Google
Huawei на протяжении долгого времени продавала свои Android-смартфоны в Китае без поддержки сервисов Google, которые в стране не работают. Там это обстоятельство во многом компенсируется обилием альтернативных магазинов приложений, работающих исключительно на китайский рынок, отмечает BBC.
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Армия и оружие
Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.
РБК 19:25
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Кино
«Рэмбо: Последняя кровь»: Старый Рэмбо
Сильвестр Сталлоне, бодро завершивший нулевые своеобразной ностальгической трилогией «Рокки Бальбоа», «Рэмбо IV» и «Неудержимые», в десятые годы набранный темп резко сбавил, последовательно превращаясь в собственную бледную тень, что особенно заметно по трилогии «План побега», которая чахла прямо у нас на глазах вместе со своим автором.
КиноКадр 14:12
Наука
Изобретен способ поиска новых антибиотиков
Goroday.ru 16:42
Футбол
«Базель» разгромил «Краснодар» в матче Лиги Европы
МК-Спорт 15:25
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в Уфе
Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение от омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:5. Команда гостей начала встречу удачно, к 19-й минуте обеспечив себе преимущество в два гола усилиями нападающих Павла Дедунова и Сергея Шумакова.
Чемпионат 12:39
Происшествия
Задержанные суда КНДР доставили в Находку
Задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.
RT на русском 22:58
Происшествия
Пожар в торговом центре в Грозном полностью ликвидирован
МЧС России сообщило, что в пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:06
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Общество
Минобрнауки ответило на доклад о плагиате в диссертациях у 64 ректоров
Сообщество заявило, что 112 ректоров являются нарушителями норм академической этики — плагиаторами и теми, кто участвовал в защитах недоброкачественных диссертаций в качестве научного руководителя или оппонента.
РБК 16:17
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Экономика
Средняя зарплата в Алтайском крае снизилась на 5%
Средняя номинальная зарплата в Алтайском крае упала на 5% по итогам июля и составила 27 612 рублей. Такие данные приводит Алтайкрайстат.
ПолитСиб.Ру 06:33
Футбол
Кокорина и Мамаева выпустили из тюрьмы
Ранее сообщалось, что стали известны планы Кокорина и Мамаева после их выхода на свободу.
Политическая Экспертиза 17 сентября в 02:55
Происшествия
Суд рассмотрит вопрос об освобождении из СИЗО актера Устинова
Телеканал 360° 18:43
Космос
Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду
Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.
Суть событий 17 сентября в 09:14
Политика
Миллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину
Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.
Экономика сегодня 13:18
Общество
Бабье лето закончилось на Сахалине
Как сообщают в Сахалинском УГМС, в субботу циклон уйдёт за Камчатку, на Сахалин сместится поле повышенного давления.
АСТВ 23:15
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Армия и оружие
Появилось видео видео пролета Су-27 между скал в Крыму
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 между скал. Самолет пролетает в каньоне у плато Мангуп.
Газета.Ru 12:31
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Известия 23:04
Музыка
Административное дело завели на организатора концерта «Ленинград»
Телеканал 360° 14:30
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 23:25
Общество
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.
РБК 23:00
Происшествия
Десять тысяч жителей Башкирии остались без света
Уточняется, что отключение электроэнергии произошло в 158 населённых пунктах региона, но к вечеру удалось частично восстановить электроснабжение, и сейчас свет отключен в 79 населённых пунктах, где проживают 10 тысяч 630 человек.
REGNUM 21:10
Здоровье
В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27