Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceHuawei сообщила о росте выручки на фоне санкций США

Выручка Huawei по МСФО в первые 9 месяцев 2019 года выросла на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 610,8 млрд юаней ($86,29 млрд), говорится в сообщении китайской компании.
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Продажи Huawei растут вопреки санкциям

Коммерсантъ08:05

США не смогли справиться с Huawei

Lenta.ru07:13

Вопреки санкциям. За год Huawei удалось нарастить продажи на 24,4%

iXBT.com05:46

Выручка китайской Huawei выросла в январе-сентябре на 24,4%

Вести.Финанс05:15

Выручка Huawei за девять месяцев выросла на 24,4%

ТАСС04:57

Huawei сообщила о росте выручки на фоне санкций США

Rambler News Service05:58

Выручка китайской Huawei за 9 месяцев выросла на 24,4%

ПРАЙМ03:58
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 09:00, Вашингтон
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Глава ДНР прокомментировал разведение сил в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что минские соглашения по Донбассу могут быть выполнены лишь при условии роспуска всех властных структур Украины и "демонтажа ее больной государственности".
Газета.Ru 08:21
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Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
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Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика

Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Aobe.ru вчера в 15:14
Культура

В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова

В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 08:40
Происшествия

Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки

Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 17:54
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Юрист ФБК Любовь Соболь вошла в список самых влиятельных женщин мира

Общая газета.RU 07:52
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Стоичков не сдержал слез, комментируя расистский скандал в Болгарии

Легендарный болгарский футболист, выступавший за "Барселону", Христо Стоичков прокомментировал скандал, связанный с расистскими лозунгами болгарских фанатов во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия.
Soccer.ru 08:07
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Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Самые сильные расхождения в прогнозах Минфина и Росимущества Счетная палата обнаружила по двум компаниям – «Транснефть» и РЖД: есть риск недополучить по ним 156 млрд и 187 млрд руб. за 2020–2022 гг. соответственно.
Ведомости 14 октября в 04:32
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Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34
Экономика

Замминистра финансов назвал перекредитование финансовой пирамидой

Замминистра финансов Алексей Моисеев считает перекредитование населения финансовой пирамидой.
ТАСС 07:40
Общество

Илон Маск примет участие в бизнес-форуме в Краснодаре

Глава SpaceX, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск по видеоконференцсвязи примет участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который состоится в Краснодаре.
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Происшествия

Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»

Что произошло и почему кот сбежал из-под "домашнего ареста", Маргатире Риммар неизвестно.
Российская газета 07:18
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ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку

Газета.Ru 06:26
Происшествия

В Нидерландах семья девять лет ждала конца света в подвале

РЕН ТВ вчера в 16:47
Шоу-бизнес

Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске

Близкие семьи Анастасии Заворотнюк рассказали, что актриса отказалась лечиться вакциной, которая несколько лет назад продлила жизнь Жанне Фриске.
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Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Политика

ФСБ предотвратила 39 терактов в России

В 2019 году ФСБ предотвратила 39 терактов в разных регионах России.
Газета.Ru 04:21
Политика

Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео

Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИД Мевлютом Чавушоглу.
Коммерсантъ 08:45
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14 октября в 01:03
Происшествия

Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова

Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
RT на русском 08:13
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Зеленский назвал режим тишины условием для разведения сил в Донбассе

Коммерсантъ 08:23
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Грузия выдаст России хакера, подозреваемого в причастности к убийству

Ранее подозреваемый в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной гражданин России Сумбаев после задержания в Тбилиси попросил у грузинских властей предоставить ему убежище.
РИА Новости 07:24
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Общество

Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет

Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
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Номера на новые машины теперь смогут устанавливать в автосалонах

С 1 января 2020 года владельцы новых автомобилей будут обязаны регистрировать свои машины и устанавливать госномера прямо в автосалонах в день покупки.
Автоновости дня вчера в 14:57
Общество

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84 руководителя ФГУПов, принадлежащих ФСИН, работают в статусе временно исполняющих обязанности для обхода антикоррупционного законодательства, говорится в новом расследовании "Новой газеты" о масштабах хищений в системе исполнения наказаний.
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Политика

В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа

В ходе дебатов лидеры предвыборной гонки среди демократов в США единодушно выступили за импичмент президенту США Дональду Трампу.
Известия вчера в 21:40
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Газета.Ru 08:01
Музыка

На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение

Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
RT на русском 06:18
Авто

В гамме Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos

Двигатели новинке Kia, вероятно, достанутся от Venue: в Индии кроссовер Hyundai доступен с бензиновыми атмосферной «четверкой» Kappa 1.2 (83 л.с.) и «турботройкой» 1.0 T-GDI (120 л.с.), а также с турбодизелем 1.4 CRDI (90 л.с.). Базовый мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», остальные – с 6МКП.
Колёса.ru вчера в 09:08
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Huawei
Китайская компания
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 году, бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.
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