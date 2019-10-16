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Huawei сообщила о росте выручки на фоне санкций США

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Общество Илон Маск примет участие в бизнес-форуме в Краснодаре Глава SpaceX, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск по видеоконференцсвязи примет участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который состоится в Краснодаре.

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