Технологии
РБКHuawei запустит в России свой видеосервис
Huawei Video был запущен в Китае три года назад, с 2018 года сервис доступен в Италии и Испании. Он предназначен только для пользователей устройств Huawei и Honor (еще один бренд производителя).
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с чего всё началось
В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах. Об этом РБК рассказал вице-президент направления мобильных сервисов подразделения потребительских продуктов Huawei в Европе Джейме Гонсало.РБК04:01
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