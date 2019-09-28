Технологии

РБКРБКHuawei запустит в России свой видеосервис

Huawei Video был запущен в Китае три года назад, с 2018 года сервис доступен в Италии и Испании. Он предназначен только для пользователей устройств Huawei и Honor (еще один бренд производителя).
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Huawei запустит в России свой видеосервис

В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах. Об этом РБК рассказал вице-президент направления мобильных сервисов подразделения потребительских продуктов Huawei в Европе Джейме Гонсало.
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