Технологии

Телеканал 360°Телеканал 360°Huawei запустит видеосервис в России

Китайская компания Huawei собирается запустить в России и еще нескольких странах свой видеосервис. Точная дата запуска пока не известна, но это должно произойти в ближайшие месяцы.
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Huawei запустит в России свой видеосервис

В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах. Об этом РБК рассказал вице-президент направления мобильных сервисов подразделения потребительских продуктов Huawei в Европе Джейме Гонсало.
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