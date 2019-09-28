В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах. Об этом РБК рассказал вице-президент направления мобильных сервисов подразделения потребительских продуктов Huawei в Европе Джейме Гонсало.

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Китайская компания Huawei собирается запустить в России и еще нескольких странах свой видеосервис. Точная дата запуска пока не известна, но это должно произойти в ближайшие месяцы.

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