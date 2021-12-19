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Hyundai начнет собирать модели Tucson, Palisade и Kia Sportage в России

Автоконцерн Hyundai в рамках начнет сборку моделей Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage на своем производстве в России.
Газета.Ru
По данным газеты "Коммерсант", речь идет о переносе производства на новую собственную площадку компании - бывший завод General Motors в Шушарах.
РИА Новости
По словам первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, допсоглашение компании подтверждает эффективность СПИКа как инструмента поддержки инвестирования в высокотехнологичные проекты.
ПРАЙМ
В ноябре 2021 года сообщалось, что компания планирует выпустить новые модели автомобилей на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге к 2023 году.
ТАСС

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Hyundai перенесёт производство трёх моделей на завод в России
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