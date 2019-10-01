Авто
ПРАЙМHyundai назвал стоимость подписки на аренду своих машин в России
Минимальная стоимость аренды автомобиля Hyundai на сутки составит 3 тысячи рублей, говорится в сообщении компании. "Хендэ Мотор СНГ" объявляет цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility.
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Армия и оружие
Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»
Военное дело 28 сентября в 14:57
Политика
Украина и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»
1 октября в Минске на заседании Контактной группы по урегулированию делегация Украины подписала "формулу Штайнмайера", сообщает "Интерфакс".
Деловое.ТВ 11:31
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 может получить встроенный спектрометр
Дни24 вчера в 07:12
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Театры
В Ленкоме проходит прощание с Марком Захаровым
В театре "Ленком" 1 октября проходит прощание с режиссером Марком Захаровым.
Газета.Ru 03:26
Общество
Пять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении
Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:18
Политика
Путин и Рухани обсудят ситуацию в Персидском заливе
Вестник Кавказа 10:45
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер 11:33
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Общество
Роскомнадзор заблокировал российское информагентство
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций закрыла доступ к сайту российского информагентства «Фергана».
Lenta.ru 15:15
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Общество
Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети
Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Политика
Британские читатели оценили испытания спецназа ФСИН на краповый берет
Читатели британского таблоида The Daily Mail восхитились прохождением испытания на право носить краповый берет спецназом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
ФАН 00:43
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Авто
Россияне начали чаще покупать подержанные автомобили в трейд-ин
Рынок новых автомобилей в России продолжает падение. Тем временем продажи подержанных машин набирают обороты.
Новые автомобили вчера в 22:52
Гаджеты
Представлены экшн-камеры GoPro Hero 8 Black и GoPro Max
Компания GoPro представила экшн-камеру Hero 8 Black, ставшую продолжением предыдущих моделей, а также GoPro Max с двумя объективами для съёмки 360-градусного видео.
MobiDevices 13:08
Футбол
«Спартак» начинает переговоры с Тедеско
Во вторник, первого октября, стало известно, что руководство столичного "Спартака" приняло решение отправить своего представителя в Германию, чтобы провести переговоры с потенциальным тренером красно-белых Домеником Тедеско.
Sport.ru 13:58
Политика
«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском
Обладательница титула "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша, одержавшая победу в национальном конкурсе красоты, отказалась давать интервью на украинском языке.
Газета.Ru 13:42
Футбол
Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль
Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос, кого из мира российского футбола он вызвал бы на дуэль.
Спорт-Экспресс 04:29
Футбол
«Реал» едва не проиграл дома «Брюгге» в Лиге чемпионов
Мадридский "Реал" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов был близок к домашнему поражению от "Брюгге".
Российская газета 15:23
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Политика
В ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения
Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР.
Pravda.Ru 06:45
Кино
Минкульт опубликует данные о тратах на господдержку кино
Сегодня, 30 сентября стало известно, что в середине октября Минкульт совместно с Фондом кино запустит базу данных о государственной поддержке производства фильмов в России, которая будет доступна на сайте ЕАИС и содержать информацию с 2015 года об объемах и условиях поддержки, предоставляемой Минкультом и Фондом кино.
ProfiСinema.ru вчера в 16:54
Происшествия
В Москве столкнулись два трамвая, есть пострадавшие
Шесть человек пострадали при столкновении двух трамваев в Ростокинском проезде на востоке Москвы.
Вести.Ru 15:58
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru 09:25
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
В Москве проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и мадридским "Атлетико".
Вести.Ru 16:16
Шоу-бизнес
В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского
Российский актер Михаил Боярский предложил Госавтоинспекции проверить, нарушал ли он правила парковки в центре Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 15:01