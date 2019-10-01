Южнокорейская компания Hyundai объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России. Используя мобильное приложение, клиент сможет арендовать автомобили Creta, Tucson, Santa Fe (5- и 7-местная версии) и 8-местный H-1 в топовой комплектации.

Компания Hyundai назвала цены на автомобили по подписке

Шоу-бизнес Дочь Игоря Николаева устроила папе концерт Сегодня днем, в честь Международного дня музыки, который отмечается 1 октября, Игорь Николаев решил показать поклонникам, как Вероника однажды устроила для него концерт.

Происшествия Появилось видео с обрушением моста на Тайване Опубликовано видео обрушения арочного моста в тайваньском уезде Илань. Кадрами поделился сингапурский телеканал Channel NewsAsia.

Армия и оружие В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.

Космос Названа дата последнего пуска ракеты «Рокот» Пуск базовой версии ракеты-носителя «Рокот» состоится 29 ноября с космодрома Плесецк.

Армия и оружие США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн.

Происшествия Во Владивостоке арматурой насмерть забили кондуктора трамвая Смерть женщины, работавшей кондуктором в трамвае, наступила в результате побоев, нанесённых ей металлическим прутом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Армия и оружие Запущенная КНДР ракета достигла экономической зоны Японии В среду утром Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.

Армия и оружие Российское посольство назвало статью о спецназе в Норвегии провокацией Посольство РФ в Осло прокомментировало материал о российском спецназе на территории королевства, опубликованный местным интернет-изданием AldriMer, назвав изложенную в нем информацию фейком и провокацией.

Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Политика Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку 25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.

Здоровье В Амурской области назначили министра здравоохранения Стало известно, кто занял кресло министра здравоохранения Амурской области.

Политика Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года.

Политика Украина подписала «формулу Штайнмайера» 1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».

Авто Россияне начали чаще покупать подержанные автомобили в трейд-ин Рынок новых автомобилей в России продолжает падение. Тем временем продажи подержанных машин набирают обороты.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Происшествия Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров Сотрудник РИА Новости Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».

Шоу-бизнес Кети Топурия опубликовала чувственный снимок с новым возлюбленным Певица прилюдно призналась в любви новому избраннику и разместила чувственное фото в блоге.