Компания Hyundai Motor назвала цены на дистанционную аренду автомобилей по подписке через сервис Hyundai Mobility. Hyundai предлагает потенциальным клиентам три варианта подписки на автомобили: City (на срок до суток), Country (от суток до месяца) и Freedom (от месяца до года).

Hyundai назвала цены на автомобили по подписке

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