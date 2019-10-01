Авто

Автоновости дняАвтоновости дняHyundai назвала цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility

Южнокорейская компания Hyundai объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России. Используя мобильное приложение, клиент сможет арендовать автомобили Creta, Tucson, Santa Fe (5- и 7-местная версии) и 8-местный H-1 в топовой комплектации.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Hyundai раскрыла стоимость подписки на автомобили для россиян

Motor09:27

В Hyundai назвали стоимость подписки на свои автомобили в России

AutoNews10:43

Hyundai назвала цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility

CarsWeek.ru09:55

Hyundai запускает подписку на автомобили: объявлены тарифы

Авторевю13:44

Hyundai объявила цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility

Автостат08:19

Hyundai назвала цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility

Автоновости дня08:10

Hyundai объявила цены на сервис аренды машин по подписке

РБК07:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Общество

Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде

Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.
Взгляд.ру 12:45
Общество

В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге.
РБК 16:41
Футбол

«Ювентус» одержал победу над «Байером» в матче ЛЧ

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» победил немецкий «Байер».
RT на русском 16:51
Футбол

Гризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о взаимоотношениях с капитаном команды Лионелем Месси.
RT на русском 12:00
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на таблоид

Известия 17:16
Футбол

Локомотив — Атлетико 0:2

RT на русском 16:53
Происшествия

На колледж в Финляндии совершено нападение

В профессионально-техническом колледже в финском городе Куопио днем во вторник произошел некий инцидент с применением насилия.
BFM.ru 07:53
Политика

Киев должен закрепить особый статус Донбасса в конституции Украины - Мирошник

"Формула Штайнмайера" включает в себя ряд обязательств Украины, включая вопрос о предоставлении особого статуса республикам Донбасса, который должен быть имплементирован в украинское законодательство во всех его формах, и в том числе закреплен в конституции страны, подчеркнул Мирошник.
Экономика сегодня 16:18
Экономика

Гуриев назвал причину развала СССР

Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в интервью журналисту Юрию Дудю ответил на вопрос о причинах развала СССР.
РБК 09:47
Авто

Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения для России

Начался прием в российских дилерских центрах на пятое поколение кроссовера Toyota RAV4, выпуск которого начался на Петербургском заводе.
32CARS.ru 02:50
Политика

Путин прилетел на саммит ЕАЭС в Ереване

Как сообщается, во время своего рабочего визита глава РФ планирует принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое пройдет в рамках саммита ЕАЭС 1 октября.
Слово и Дело 07:06
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на части смартфонов

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов - речь идет о гаджетах на базе операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8, которые считаются устаревшими.
Газета.Ru 08:14
Происшествия

Генпрокуратуру вновь попросили расследовать гибель группы Дятлова

Газета.Ru вчера в 08:32
Шоу-бизнес

ГАИ проведет проверку после публикаций о нарушении правил ПДД Боярским

Госавтоинспекция (ГАИ) проверит, нарушал ли актер Михаил Боярский правила дорожного движения (ПДД), сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.
РБК 14:33
Космос

Рука-манипулятор МКС захватила японский грузовой корабль

Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно осуществил захват сблизившегося с ней японского грузового космического корабля HTV-8 с помощью дистанционной руки манипулятора Canadarm-2.
Газета.Ru 28 сентября в 07:41
Кино

Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Политика

Премьер Украины: Железные дороги в стране почти уничтожены

Новый премьер Украины, 35-летний Алексей Гончарук признал, что коррумпированные чиновники и непрофессиональные менеджеры фактически уничтожили железнодорожную инфраструктуру, доставшуюся республике в наследство от Советского Союза.
Российская газета 10:12
Политика

США одобрили продажу Украине Javelin, узнали СМИ

Соединенные Штаты одобрили продажу Украине противотанковых комплексов Javelin, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:48
Шоу-бизнес

Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии

Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru 16:38
Общество

В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора

Студия NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер дополнения Mortal Kombat 11 Kombat Pack, в котором она представила Терминатора T-800.
REGNUM 10:34
Политика

Кремль ждет разъяснений от Киева по формуле Штайнмайера

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от формулы Штайнмайера существенно затормозит процесс урегулирования в Донбассе.
Московский Комсомолец 04:47
Происшествия

Подполковник МЧС покончил с собой в Подмосковье

В подмосковном Переделкино обнаружено тело заместителя главы специального управления Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России подполковника Олега Жукова.
Известия 17:29
Политика

Голландские депутаты потребовали от правительства изучить роль Украины в крушении MH17

Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17.
ТАСС 17:25
Политика

Глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.
Газета.Ru 17:27
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Общество

Меган Маркл раскрыла свое неожиданное хобби во время тура по Африке

Посетив креативное пространство Victoria Yards, Маркл поведала о своем необычном хобби.
Woman.ru 12:31
Общество

Бразильянку признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире

Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез в рамках конкурса Miss BumBum 2019 была признана обладательницей самых красивых ягодиц, пишет Daily Mail.
Известия 16:07
Недвижимость

Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска

Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года.
Lenta.ru 09:45
Политика

В МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России

Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.
Известия 04:36
Гаджеты

Новая функция появилась в Android-смартфонах

Помимо возможности разом обнулить все подписки пользователи Android-смартфонов смогут создавать перечни актуальных для них приложений и игр, а также мониторить все новости и обновления, связанные с ними.
Политическая Экспертиза 16:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное