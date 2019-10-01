Авто
Автоновости дняHyundai назвала цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility
Южнокорейская компания Hyundai объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России. Используя мобильное приложение, клиент сможет арендовать автомобили Creta, Tucson, Santa Fe (5- и 7-местная версии) и 8-местный H-1 в топовой комплектации.
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Общество
Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде
Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.
Взгляд.ру 12:45
Общество
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге.
РБК 16:41
Футбол
«Ювентус» одержал победу над «Байером» в матче ЛЧ
В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» победил немецкий «Байер».
RT на русском 16:51
Футбол
Гризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси
Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о взаимоотношениях с капитаном команды Лионелем Месси.
RT на русском 12:00
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском 16:53
Происшествия
На колледж в Финляндии совершено нападение
В профессионально-техническом колледже в финском городе Куопио днем во вторник произошел некий инцидент с применением насилия.
BFM.ru 07:53
Политика
Киев должен закрепить особый статус Донбасса в конституции Украины - Мирошник
"Формула Штайнмайера" включает в себя ряд обязательств Украины, включая вопрос о предоставлении особого статуса республикам Донбасса, который должен быть имплементирован в украинское законодательство во всех его формах, и в том числе закреплен в конституции страны, подчеркнул Мирошник.
Экономика сегодня 16:18
Экономика
Гуриев назвал причину развала СССР
Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в интервью журналисту Юрию Дудю ответил на вопрос о причинах развала СССР.
РБК 09:47
Авто
Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения для России
Начался прием в российских дилерских центрах на пятое поколение кроссовера Toyota RAV4, выпуск которого начался на Петербургском заводе.
32CARS.ru 02:50
Политика
Путин прилетел на саммит ЕАЭС в Ереване
Как сообщается, во время своего рабочего визита глава РФ планирует принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое пройдет в рамках саммита ЕАЭС 1 октября.
Слово и Дело 07:06
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на части смартфонов
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов - речь идет о гаджетах на базе операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8, которые считаются устаревшими.
Газета.Ru 08:14
Происшествия
Генпрокуратуру вновь попросили расследовать гибель группы Дятлова
Газета.Ru вчера в 08:32
Шоу-бизнес
ГАИ проведет проверку после публикаций о нарушении правил ПДД Боярским
Госавтоинспекция (ГАИ) проверит, нарушал ли актер Михаил Боярский правила дорожного движения (ПДД), сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.
РБК 14:33
Космос
Рука-манипулятор МКС захватила японский грузовой корабль
Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно осуществил захват сблизившегося с ней японского грузового космического корабля HTV-8 с помощью дистанционной руки манипулятора Canadarm-2.
Газета.Ru 28 сентября в 07:41
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Политика
Премьер Украины: Железные дороги в стране почти уничтожены
Новый премьер Украины, 35-летний Алексей Гончарук признал, что коррумпированные чиновники и непрофессиональные менеджеры фактически уничтожили железнодорожную инфраструктуру, доставшуюся республике в наследство от Советского Союза.
Российская газета 10:12
Политика
США одобрили продажу Украине Javelin, узнали СМИ
Соединенные Штаты одобрили продажу Украине противотанковых комплексов Javelin, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:48
Шоу-бизнес
Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии
Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru 16:38
Общество
В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора
Студия NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер дополнения Mortal Kombat 11 Kombat Pack, в котором она представила Терминатора T-800.
REGNUM 10:34
Политика
Кремль ждет разъяснений от Киева по формуле Штайнмайера
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от формулы Штайнмайера существенно затормозит процесс урегулирования в Донбассе.
Московский Комсомолец 04:47
Происшествия
Подполковник МЧС покончил с собой в Подмосковье
В подмосковном Переделкино обнаружено тело заместителя главы специального управления Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России подполковника Олега Жукова.
Известия 17:29
Политика
Голландские депутаты потребовали от правительства изучить роль Украины в крушении MH17
Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17.
ТАСС 17:25
Политика
Глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.
Газета.Ru 17:27
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Общество
Меган Маркл раскрыла свое неожиданное хобби во время тура по Африке
Посетив креативное пространство Victoria Yards, Маркл поведала о своем необычном хобби.
Woman.ru 12:31
Общество
Бразильянку признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире
Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез в рамках конкурса Miss BumBum 2019 была признана обладательницей самых красивых ягодиц, пишет Daily Mail.
Известия 16:07
Недвижимость
Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска
Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года.
Lenta.ru 09:45
Политика
В МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России
Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.
Известия 04:36
Гаджеты
Новая функция появилась в Android-смартфонах
Помимо возможности разом обнулить все подписки пользователи Android-смартфонов смогут создавать перечни актуальных для них приложений и игр, а также мониторить все новости и обновления, связанные с ними.
Политическая Экспертиза 16:44