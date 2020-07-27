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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Hyundai подала ходатайство в ФАС о покупке завода GM в Петербурге

Российское подразделение Hyundai Motor подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, Санкт-Петербург. Производство автомобилей там было свернуто в 2015 году по решению головного офиса GM.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Российская производственная "дочка" Hyundai - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР, завод Hyundai в Санкт-Петербурге) - подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, где американцы свернули производство автомобилей в 2015 году.
Интерфакс05:57
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Hyundai претендует на наследие GM. Корейский концерн подал заявку на покупку завода в Шушарах

Фонтанка.Ру10:06
ТАСС

Hyundai подала в ФАС ходатайство о приобретении 94,8% завода GM в Петербурге

ТАСС09:18
Интерфакс

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Интерфакс05:57
CarsWeek.ru

Hyundai собирается приобрести завод GM в Санкт-Петербурге

CarsWeek.ru07:50
Motor

Hyundai купит завод General Motors в Санкт-Петербурге

Motor07:49
Автостат

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Автостат07:03
78.ru

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода в Шушарах

78.ru07:53

Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке

«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке
URA.Ru14:04
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Симоньян: «Истерическая американская политика не поменяется со следующим президентом США»

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в авторской программе Тины Канделаки на Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) оценила шансы Дональда Трампа победить на президентских выборах в США.
Радио Комсомольская правда13:02
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс11:12
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Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не принесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК15:06
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Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»

Румынский футбольный специалист Мирча Луческу ушёл в отставку с поста главного тренера киевского клуба «Динамо» спустя всего четыре дня после своего назначения, сообщает издание Gazeta Sporturilor.
Аргументы и Факты11:09

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru04:51
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Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe

Отличить спортивный Hyundai Santa Fe можно будет по более агрессивному дизайну, где появятся колесные диски размером 21 дюйм, шины Michelin Pilot Sport, большие патрубки выхлопной системы, а также сдвоенный спойлер на пятой двери.
Tvoe-avto.com07:34
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