Будьте в Плюсе
Главное
Авто
США
Авто
Интересное
Авто
Политика
Авто
Общество
Авто
Экономика
Авто
В мире
Авто
Спорт
Авто
Происшествия
Авто
Культура
Авто
Технологии
Авто
Наука
Авто
Авто
Авто
Известия
Известия

Hyundai подала ходатайство о покупке российского завода GM

Отмечается, что речь идет о получении в собственность 94,83% производственных средств ООО «Дженерал Моторз Авто». Российский завод GM расположен в Санкт-Петербурге. Он выпускал автомобили концерна до 2015 года.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Российская производственная "дочка" Hyundai - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР, завод Hyundai в Санкт-Петербурге) - подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, где американцы свернули производство автомобилей в 2015 году.
Интерфакс05:57
Подробнее о событии
Motor

Hyundai купит завод General Motors в Санкт-Петербурге

Motor07:49
ТАСС

Hyundai подала в ФАС ходатайство о приобретении 94,8% завода GM в Петербурге

ТАСС09:18
78.ru

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода в Шушарах

78.ru07:53
CarsWeek.ru

Hyundai собирается приобрести завод GM в Санкт-Петербурге

CarsWeek.ru07:50
Фонтанка.Ру

Hyundai претендует на наследие GM. Корейский концерн подал заявку на покупку завода в Шушарах

Фонтанка.Ру10:06
Автостат

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Автостат07:03
Интерфакс

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Интерфакс05:57
Реклама

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Интерфакс11:12
935
Реклама
Реклама

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk25 июля в 08:24
567
Реклама
Реклама

Суд признал законным арест экс-чиновника Россотрудничества Попова

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест экс-начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, который проходит по делу экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич.
ТАСС10:17
4
Реклама

МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов

Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.
REGNUM10:08
195
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама