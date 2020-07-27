Hyundai подала ходатайство о покупке российского завода GM
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Hyundai подала ходатайство о покупке российского завода GM
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Отмечается, что речь идет о получении в собственность 94,83% производственных средств ООО «Дженерал Моторз Авто». Российский завод GM расположен в Санкт-Петербурге. Он выпускал автомобили концерна до 2015 года.В источнике
С чего всё началось
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
Российская производственная "дочка" Hyundai - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР, завод Hyundai в Санкт-Петербурге) - подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, где американцы свернули производство автомобилей в 2015 году.
Интерфакс05:57
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