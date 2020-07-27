Российская производственная "дочка" Hyundai - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР, завод Hyundai в Санкт-Петербурге) - подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, где американцы свернули производство автомобилей в 2015 году.

с чего всё началось

Российское подразделение Hyundai Motor подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, Санкт-Петербург. Производство автомобилей там было свернуто в 2015 году по решению головного офиса GM.

Hyundai подала ходатайство в ФАС о покупке завода GM в Петербурге

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