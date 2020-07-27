Авто
КоммерсантъHyundai подала ходатайство в ФАС о покупке завода GM в Петербурге
Российское подразделение Hyundai Motor подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, Санкт-Петербург. Производство автомобилей там было свернуто в 2015 году по решению головного офиса GM.
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с чего всё началось
Российская производственная "дочка" Hyundai - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР, завод Hyundai в Санкт-Петербурге) - подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, где американцы свернули производство автомобилей в 2015 году.Интерфакс05:57
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RT на русском 07:39
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Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
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При просмотре ленты Instagram начал включать камеру
Странность в работе приложения отмечается из-за появившейся на смартфонах iPhone с бета-версией iOS 14 опции оповещения о включенном микрофоне или камере.
Evo-rus.com 11:32
Армия и оружие
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Российская газета 13:05
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Российская газета 08:30
Финансы
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Газета.Ru 24 июля в 09:24
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Общество
В США начались крупнейшие испытания вакцины против коронавируса
В США биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Страна Советов on-line 14:09
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» отказались от бывшего полузащитника «Реала»
«Рубин» и «Краснодар» отказались. «Локомотив» ответил, как и «Рубин».
Спорт день за днем 11:56
Общество
Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
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Российская газета 13:10
Кино
Киану Ривз планирует сняться в продолжении «Константина»
Pravda.Ru 11:15
Наука
Университет Лагос представил новый способ биометрической идентификации
Новый способ биометрической идентификации человека по смеху разработали ученые университета Лагоса (Нигерия).
МедиаПоток 07:17
Здоровье
Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса
Газета The Guardian пишет, что европейские государства готовятся ко второй волне коронавируса и не исключают возвращения ограничительных мер.
Вестник Кавказа 15:58
Футбол
Пеле поздравил Роналду и «Ювентус» с чемпионством в Серии А
«Ювентус» накануне оформил досрочное чемпионство, выиграв Серию А в девятый раз подряд.
Матч ТВ 17:09
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В России создали нового робота для работы за бортом МКС
В России создали нового робота для работы за бортом МКС.
Ferra 09:30
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
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REGNUM 25 июля в 13:54
Происшествия
Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве.
Коммерсантъ 12:26
Общество
Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
Интерфакс 13:06
Спорт
Матыцин заявил о том, что ВФЛА могут исключить из World Athletics
Министр спорта России Олег Матыцин заявил о том, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 17:15
Армия и оружие
«Солнцепек» вошел в топ самых популярных экспортных сухопутных систем
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" находится на вооружении нескольких стран.
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Клопп получил награду имени сэра Алекса Фергюсона
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На спутнике Сатурна обнаружена инопланетная база диаметром 5 км
Территория новостей 25 июля в 08:06
Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
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