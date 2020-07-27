Авто
КоммерсантъHyundai подала ходатайство в ФАС о покупке завода GM в Петербурге
Российское подразделение Hyundai Motor подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, Санкт-Петербург. Производство автомобилей там было свернуто в 2015 году по решению головного офиса GM.
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с чего всё началось
Российская производственная "дочка" Hyundai - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР, завод Hyundai в Санкт-Петербурге) - подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, где американцы свернули производство автомобилей в 2015 году.Интерфакс05:57
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:26, Ашберн
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru 13:49
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
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Шоу-бизнес
Лолита Милявская заявила, что готова шестой раз выйти замуж
Лолита Милявская призналась, что не против выйти замуж в очередной раз - уже шестой по счету.
Discover24 вчера в 12:43
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Игры
«Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2 — в России изменили список игр для PS Plus
В России список отличается от других стран — местные пользователи PS4 получат игру «Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2. Sony не назвала причины такого решения.
CyberSport.ru 11:44
Политика
МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов
Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.
REGNUM 10:08
Футбол
Владелец «Динамо» Суркис: тренер у команды есть
Газета.Ru 12:44
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа.
РБК 07:47
Общество
Тимати объявил об уходе из Black Star
Рэпер Тимати объявил о том, что уходит со своего собственного лейбла Black Star и становится «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками».
Lenta.ru 05:44
Происшествия
В Перми на набережной спасли тонущую женщину
Вечером 25 июля на набережной реки Камы начала тонуть женщину. Ее спасли неравнодушные пермяки.
Новости Перми 01:51
Происшествия
Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске
Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 09:52
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певица советует тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, пить воду без газа перед каждым приемом пищи.
Evo-rus.com вчера в 23:24
Технологии
В США начались крупнейшие испытания вакцины против коронавируса
В США биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Страна Советов on-line 14:09
Авто
Компания Skoda обновила свои модели в России
Компания Skoda пересмотрела комплектации четырех моделей, доступных на российском рынке.
Новые автомобили 25 июля в 13:19
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили напряженность между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Сирии и Ливии, сообщила администрация турецкого лидера.
РИА Новости 14:22
Здоровье
Пациентке с мочекаменной болезнью отказали в помощи из-за COVID
Поскольку в Екатеринбурге все плановые операции отменены из-за коронавируса, пациентка с мочекаменной болезнью не может получить необходимую ей медицинскую помощь.
Ридус 13:35
Игры
В интернете появились заводские фото белых панелей Playstation 5
В интернете появились новые снимки панелей Playstation 5. На китайском игровом форуме A9VG были опубликованы новые снимки.
Чемпионат 11:31
Происшествия
Пожар в московском СИЗО-6 локализован
Российская газета 12:03
Финансы
Подъем рынка акций РФ к вечеру приостановился из-за просевшей нефти
Подъем рынка акций РФ к вечеру в понедельник приостановился из-за просевшей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в условиях эскалации напряженности между США и Китаем; лидерами роста остаются бумаги золотодобывающих компаний на фоне ралли золота до новых вершин.
Интерфакс 10:25
Политика
Кремль назвал «весьма энергичной» работу Дегтярева в Хабаровском крае
Назначенный врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев действует «весьма энергично», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают первую неделю нового руководителя региона.
РБК 06:16
Авто
Rolls-Royce готовит к запуску новый Rolls-Royce Ghost
Компания Rolls-Royce продолжает готовиться к дебюту модели Ghost нового поколения, который был перенесён из-за пандемии.
Тарантас Ньюс 08:03
Футбол
Глушаков попросился обратно в «Спартак»
Lenta.ru 06:15
Общество
Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России
Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России.
REGNUM 01:16
Общество
Азербайджанцы избили армянина в Стамбуле
На нападение отреагировал депутат-армянин турецкого парламента Каро Пайлан.
Взгляд.ру 14:14
Экономика
Из-за коронавируса поступление налогов снизилось на 11%
В министерстве финансов Кировской области отметили, что значительный рост дотаций из федерального бюджета сложился в результате поступления целевых средств (1 млрд 915 млн рублей) на поддержку сбалансированных бюджетов, в том числе и на компенсацию снижения налоговых поступлений, неналоговых доходов и обеспечения оказания межпомощи гражданам в связи с коронавирусом.
Newsler.ru 12:18
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник 13:10
Спорт
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.
Газета.Ru 04:11
Гаджеты
Новые смартфоны от Nokia получили уже два сертификата
Модели 7.3, 6.3 и 2.4, произведенные компанией Nokia, уже получили евразийский и канадский сертификаты соответствия, поэтому можно надеяться на скорое поступление указанных смартфонов в продажу.
Faktom 06:28
Происшествия
Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска
Напомним, в Хабаровске и ряде других городов России проходят акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Коммерсантъ 12:26
Наука
Неандертальцы были более чувствительны к боли, чем современные люди
По словам специалистов, с полной уверенностью сказать, что неандертальцы ощущали боль сильнее, чем современные люди, нельзя, поскольку в процессе еще участвуют спинной и головной мозг.
Evo-rus.com 04:34