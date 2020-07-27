Российская производственная "дочка" Hyundai - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР, завод Hyundai в Санкт-Петербурге) - подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, где американцы свернули производство автомобилей в 2015 году.

с чего всё началось

Российское подразделение Hyundai Motor подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, Санкт-Петербург. Производство автомобилей там было свернуто в 2015 году по решению головного офиса GM.

Hyundai подала ходатайство в ФАС о покупке завода GM в Петербурге

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 1,1K

Кино Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак» Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского. 17

Политика МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв. 202

Общество Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа. 1K

Общество Тимати объявил об уходе из Black Star Рэпер Тимати объявил о том, что уходит со своего собственного лейбла Black Star и становится «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками». 215

Происшествия Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота. 5

Политика Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили напряженность между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Сирии и Ливии, сообщила администрация турецкого лидера.

Здоровье Пациентке с мочекаменной болезнью отказали в помощи из-за COVID Поскольку в Екатеринбурге все плановые операции отменены из-за коронавируса, пациентка с мочекаменной болезнью не может получить необходимую ей медицинскую помощь.

Финансы Подъем рынка акций РФ к вечеру приостановился из-за просевшей нефти Подъем рынка акций РФ к вечеру в понедельник приостановился из-за просевшей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в условиях эскалации напряженности между США и Китаем; лидерами роста остаются бумаги золотодобывающих компаний на фоне ралли золота до новых вершин.

Политика Кремль назвал «весьма энергичной» работу Дегтярева в Хабаровском крае Назначенный врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев действует «весьма энергично», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают первую неделю нового руководителя региона. 1K

Авто Rolls-Royce готовит к запуску новый Rolls-Royce Ghost Компания Rolls-Royce продолжает готовиться к дебюту модели Ghost нового поколения, который был перенесён из-за пандемии.

Общество Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России. 118

Экономика Из-за коронавируса поступление налогов снизилось на 11% В министерстве финансов Кировской области отметили, что значительный рост дотаций из федерального бюджета сложился в результате поступления целевых средств (1 млрд 915 млн рублей) на поддержку сбалансированных бюджетов, в том числе и на компенсацию снижения налоговых поступлений, неналоговых доходов и обеспечения оказания межпомощи гражданам в связи с коронавирусом.

Гаджеты Новые смартфоны от Nokia получили уже два сертификата Модели 7.3, 6.3 и 2.4, произведенные компанией Nokia, уже получили евразийский и канадский сертификаты соответствия, поэтому можно надеяться на скорое поступление указанных смартфонов в продажу. 2

Происшествия Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска Напомним, в Хабаровске и ряде других городов России проходят акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 289