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Автоновости дня

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Компания Hyundai намерена купить пустующий с 2015 года завод General Motors в Шушарах под Санкт-Петербургом. Соответствующее ходатайство от ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» подано в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), пишет «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Российская производственная "дочка" Hyundai - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР, завод Hyundai в Санкт-Петербурге) - подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, где американцы свернули производство автомобилей в 2015 году.
Интерфаксвчера в 05:57
Подробнее о событии
ТАСС

«Ъ»: Hyundai может перевести производство некоторых моделей из «Автотора» в Петербург

ТАСС17:30
Автостат

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Автостатвчера в 07:03
Коммерсантъ

На бывший завод GM в Петербурге могут переехать модели из Калининграда

Коммерсантъвчера в 13:25
78.ru

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода в Шушарах

78.ruвчера в 07:53
Motor

Hyundai купит завод General Motors в Санкт-Петербурге

Motorвчера в 07:49
Фонтанка.Ру

Перетягивание GM. Зачем Hyundai «покупает» завод в Шушарах

Фонтанка.Рувчера в 16:04
Интерфакс

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Интерфаксвчера в 05:57
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Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуирован из-за сообщения о минировании

Пассажиры и персонал аэропорта Южно-Сахалинска эвакуированы во вторник утром из-за поступившей информации о минировании здания аэровокзала, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.
Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуирован из-за сообщения о минировании
Интерфакс19:54

Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новостивчера в 05:08
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости18:46
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Библиотеки обязали убрать из общего доступа книги с маркировкой "18+"

Библиотеки при формировании фондов обяжут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией посетителей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новостивчера в 13:31
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Комендантский час введен в провинции Бельгии из-за вспышки COVID-19

Ранее в понедельник на заседании в Брюсселе Национального совета безопасности, ужесточившего антивирусные меры в стране в связи с ростом числа заражений COVID-19, особо обсуждалась сложная эпидемиологическая обстановка в портовом Антверпене и в одноименной провинции в целом.
Интерфакс19:09
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Трамп назначил нового посла Соединенных Штатов в Германии

Новый Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенных Штатов Америки в ФРГ назначен президентом США Дональдом Трампом, следует из заявления, опубликованного 27 июля на официальном сайте Белого Дома.
ИА Красная Весна17:05
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В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

В свою очередь рейтинг регионов, туристы из которых вызывают у жителей Крыма симпатию, возглавили Москва («много денег, оставляют хорошие чаевые»), Сибирь и Дальний Восток («богатые ребята с нормальными запросами»), Украина («бывшие наши»), Ростов и Краснодарский край («соседи»), а также иностранцы («восторгаются всем и зовут в гости в свои страны»).
Lenta.ruвчера в 07:56
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Роструд передумал: опять об оплате «президентских» нерабочих дней

В письме от 20.07.2020 № ТЗ/3780-6-1 Роструд изменил свою точку зрения и согласился с Минтрудом: если работники 1 июля и 24 июня 2020 года не освобождались от работы и в табеле учета рабочего времени у них указаны рабочие дни, то эти дни и суммы выплат за них учитываются при исчислении среднего заработка.
Бухгалтерия.рувчера в 04:24
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Новейший комплекс «Палантин» получат военные Забайкалья до конца года

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Забайкальском крае до конца года получат новейший высокомобильный комплекс «Палантин», способный подавлять системы радиосвязи противника.
Московский Комсомолец Чита19:54
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