Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
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Компания Hyundai намерена купить пустующий с 2015 года завод General Motors в Шушарах под Санкт-Петербургом. Соответствующее ходатайство от ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» подано в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), пишет «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
Российская производственная "дочка" Hyundai - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР, завод Hyundai в Санкт-Петербурге) - подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, где американцы свернули производство автомобилей в 2015 году.
Интерфаксвчера в 05:57
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