Авто
ИзвестияHyundai представила в России обновленный Solaris
Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка. Об этом 18 февраля сообщает корреспондент «Известий». Автомобиль получил новые бамперы, решетку радиатора с сетчатым рисунком, светодиодные фары и фонари.
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Компания Microsoft выпустила единое приложение для трёх программ — Word, Excel и PowerPoint.
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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев поможет перевезти граждан нескольких стран, в том числе России, из Китая из-за распространения нового типа коронавируса.
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В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
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В издании напомнили, что в конце прошлого года из сената США вышел законопроект с новыми санкциями против российского энергетического сектора.
Экономика
Милованов рассказал, когда Украина сможет догнать Белоруссию
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По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
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ЦБ предупредил об угрозе распространения проблем в экосистемах банков
Создание российскими банками мощных экосистем может привести к увеличению рисков для информационной безопасности на финансовом рынке, предупредил заместитель директора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев.
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В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
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Общество
Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы
Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
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Россиянка заразилась коронавирусом
Гражданка России заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Йокогама, она будет госпитализирована, сообщает российское посольство в Токио.
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Генпрокурор Украины опроверг слухи о своей отставке
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что не собирается покидать свой пост.
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Гонщики команды Формулы-1 Aston Martin Red Bull Racing протестировали новый гиперкар Aston Martin Valkryie.
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Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке
Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Общество
Россиян предупредили о похолодании в марте
В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Общество
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
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ЛНР начала наступление в Донбассе
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На Украине запретили показывать фильм с Зеленским
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