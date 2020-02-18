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ИзвестияИзвестияHyundai представила в России обновленный Solaris

Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка. Об этом 18 февраля сообщает корреспондент «Известий». Автомобиль получил новые бамперы, решетку радиатора с сетчатым рисунком, светодиодные фары и фонари.
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Обновленный Hyundai Solaris полностью рассекречен

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Руководство Hyundai WIA заявило о готовности построить новый завод

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Обновлённый Hyundai Solaris: старт производства

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Новый Hyundai Solaris для России: живые фотографии и все подробности

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Компания Microsoft выпустила единое приложение для трёх программ — Word, Excel и PowerPoint.
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В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
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Qualcomm представила новый 5G-модем Snapdragon X60

Американский процессорный гигант Qualcomm представил свой очередной 5G-модем Snapdragon X60.
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Украинский самолет эвакуирует из Китая россиянина

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев поможет перевезти граждан нескольких стран, в том числе России, из Китая из-за распространения нового типа коронавируса.
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В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
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Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взятки, хочет стать в колонии кочегаром, «как Виктор Цой», сообщает РИА Новости.
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The Hill: новые санкции США против России вернутся бумерангом

В издании напомнили, что в конце прошлого года из сената США вышел законопроект с новыми санкциями против российского энергетического сектора.
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Милованов рассказал, когда Украина сможет догнать Белоруссию

Украине требуется $100 млрд инвестиций и 50 лет, чтобы обновить производство до уровня соседних Белоруссии и Словакии, заявил 17 февраля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на презентации правительственной «Экономической стратегии: рост через инвестиции».
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Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу

По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
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Экономика

ЦБ предупредил об угрозе распространения проблем в экосистемах банков

Создание российскими банками мощных экосистем может привести к увеличению рисков для информационной безопасности на финансовом рынке, предупредил заместитель директора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев.
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Ургант и Малышева спели о коронавирусе

Известные российские телеведущие Иван Ургант и Елена Малышева спели песню про отпор китайскому коронавирусу.
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В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
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Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы

Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
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Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
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В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

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Россиянка заразилась коронавирусом

Гражданка России заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Йокогама, она будет госпитализирована, сообщает российское посольство в Токио.
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Генпрокурор Украины опроверг слухи о своей отставке

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что не собирается покидать свой пост.
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Новый гиперкар Aston Martin протестировали пилоты Формулы-1

Гонщики команды Формулы-1 Aston Martin Red Bull Racing протестировали новый гиперкар Aston Martin Valkryie.
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Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке

Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
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Россиян предупредили о похолодании в марте

В европейской части России ожидается похолодание в марте.
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В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва

Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
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ЛНР начала наступление в Донбассе

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На Украине запретили показывать фильм с Зеленским

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Xiaomi предустановит российские программы на устройства

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Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
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