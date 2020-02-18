Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка. Об этом 18 февраля сообщает корреспондент «Известий». Автомобиль получил новые бамперы, решетку радиатора с сетчатым рисунком, светодиодные фары и фонари.

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