Авто
ИзвестияHyundai представила в России обновленный Solaris
Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка. Об этом 18 февраля сообщает корреспондент «Известий». Автомобиль получил новые бамперы, решетку радиатора с сетчатым рисунком, светодиодные фары и фонари.
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