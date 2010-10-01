Футбол

ЧемпионатЧемпионатИ. Попов: я вообще не удивлён результату, которого добился «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне и признался, что не был удивлён успехам южан.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Ивелин Попов։ «Буду рад месту в топ-3 по итогам сезона»

ФК Ростов05:44

И. Попов: я вообще не удивлён результату, которого добился «Ростов»

Чемпионат06:18

Попов объяснил причины успеха «Ростова»

ProstoProSport07:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Происшествия

Экс-премьер Дагестана осужден за растрату на шесть с половиной лет

Российская газета 07:05
Политика

«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии

Российская газета вчера в 20:54
Общество

На известного уральского политолога завели дело за оскорбление власти

На политолога, журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова завели дело об оскорблении власти.
Екатеринбург в интернете 06:24
Политика

Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:31
Общество

Две трети москвичей назвали столицу безопасным городом

«Должен сказать, что несколько лет назад количество москвичей, которые считали наш город безопасным, составляло более трети», — отметил градоначальник.
Известия 10:03
Общество

Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

Коммерсантъ 09:27
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую два дня назад семью

ТАСС 01:25
Общество

Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате

Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин

Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Волгоградская правда вчера в 05:38
Общество

Россияне начали сбор денег для устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 05:42
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Политика

ЕС официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил после встречи дипломатов в Брюсселе, что представители 27 стран блока «одобрили запрос Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года».
REGNUM 09:41
Шоу-бизнес

Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены

Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru вчера в 17:26
Политика

Путин проведёт переговоры с президентом Кубы 29 октября

Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 29 октября, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 08:43
Футбол

Криштиану Роналду получит «Золотой мяч»

Роналду уже пять раз становился обладателем "Золотого мяча".
МК-Спорт 09:55
Шоу-бизнес

Заворотнюк подарила матери роскошную иномарку

Анастасия Заворотнюк незадолго до болезни подарила 76-летней матери автомобиль Toyota C-HR стоимостью около двух миллионов рублей.
Уралинформбюро 10:00
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа из России в ЕС через Украину

"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - отмечается в сообщении пресс-службы.
ТАСС 09:34
Политика

Путин создал Федеральную пробирную палату

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Федеральной пробирной палаты.
Росбалт 09:06
Наука

Ученые узнали, что находится внутри мумии древнеегипетской кошки

Французские ученые благодаря рентгеновским снимкам и методу 3D-моделирования смогли заглянуть внутрь мумии древнеегипетской кошки.
Вечерний курьер 04:07
Общество

Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:23
Авто

Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России

Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
ToDay News Ufa 09:18
Экономика

Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции

В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
РБК 06:46
Авто

Toyota отзовет более 1,1 тысячи Land Cruiser Prado в России

Автоновости дня 05:34
Армия и оружие

В Кремле оценили данные о ликвидации лидера ИГ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Газета.Ru 08:35
Общество

Треть российских семей не пользуется доступными им льготами

Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru 05:46
Шоу-бизнес

Андрей Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир

В Сети разгорелся скандал из-за передачи Андрея Малахова «Прямой эфир», где темой выпуска стал эскорт.
Super.ru 26 октября в 14:40
Происшествия

В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Футбол

На Слуцкого пожаловались в РФС из-за слов о руководстве «Ротора»

Председатель общественного Совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стелла Вартанян обратилась к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой дать оценку словам тренера Леонида Слуцкого о руководстве волгоградского футбольного клуба «Ротор».
РБК 25 октября в 10:52
Авто

АвтоВАЗ выпустит модную Lada Xray

Компания АвтоВАЗ планирует вывести на рынок новую комплектацию Lada Xray, ориентированную на молодежную аудиторию.
Российская газета 04:00
Экономика

Лукашенко не получит седьмой транш ЕАБР

Официальный Минск не получит седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.
REGNUM 06:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ивелин Попов
Болгарский футболист
Болгарский футболист, полузащитник. Капитан национальной сборной Болгарии и игрок футбольного клуба «Ростов».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное