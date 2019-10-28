РПЛ
ЧемпионатИ. Попов: я вообще не удивлён результату, которого добился «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне и признался, что не был удивлён успехам южан.
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Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России
Мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу России, задержан в Польше.
Известия 06:48
Футбол
Три футболиста и тренера академии «Зенита» отправились стажироваться в «Шальке»
Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, в Германию отправились футболисты, которые представляют три самые старшие команды Академии.
Нева Спорт 06:17
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Lenta.ru вчера в 20:03
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold можно купить в России
Retail & Loyalty 25 октября в 03:04
Футбол
«Спартак» одержал первую победу при новом тренере
Lenta.ru вчера в 11:24
Политика
В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину
28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
Московский Комсомолец вчера в 18:15
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева произошёл сердечный приступ
В понедельник, 28 октября, появилась информация о том, что у композитора Максима Фадеева случился сердечный приступ.
Регион online 04:25
Транспорт
Названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва-Петербург
В сообщении отмечается, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 Москва-Петербург, поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс 06:23
Общество
Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Коммерсантъ 03:24
Происшествия
Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье
ТВ Центр 25 октября в 08:11
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Происшествия
Микроавтобус врезался в частный самолет в аэропорту Петербурга
ЧП произошло вечером 27 октября. На кадрах с места видно, что микроавтобус врезался в бок частного самолета, повредив ему фюзеляж.
Вести.Ru 03:34
Футбол
«ПСЖ» в последних 4 матчах забил 17 голов
В матче 11-го тура французской Лиги 1 "ПСЖ" дома разгромил "Марсель" со счетом 4:0. Для парижан это четвертая разгромная победа подряд.
Бомбардир.ру 00:07
Общество
В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров
В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".
Московский Комсомолец вчера в 11:46
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Экономика
ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре
По мнению Владимира Скляра из "ВТБ Капитала", снижение цен происходит из-за возобновления импорта дешевой электроэнергии из Казахстана, восстановления производства ГЭС, что накладывается на высокую базу третьего квартала 2018 года, когда цены РСВ показали существенный рост.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Кино
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
РИА Новости 00:47
Происшествия
Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следствия
Адвокат Сергей Бадамшин подал в суд жалобу из-за бездействия следствия по делу его подзащитного, журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ 05:29
Политика
Россияне стали меньше бояться военного нападения на страну
Чуть меньше трети россиян (31%) опасаются военного нападения на Россию, при этом больше половины из них (53%) верят, что такая угроза исходит со стороны США, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".
Интерфакс 04:32
Политика
На президентских выборах в Аргентине лидирует оппозиционер Фернандес
RT на русском вчера в 20:59
Армия и оружие
Ледокол, способный потопить авианосец: вьетнамские СМИ об «Иване Папанине»
Военное обозрение 01:02
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК вчера в 17:18
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру 05:59
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru 26 октября в 17:02