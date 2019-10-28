Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне и признался, что не был удивлён успехам южан.

И. Попов: я вообще не удивлён результату, которого добился «Ростов»

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