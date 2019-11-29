Исполняющий обязанности главного тренера ФК "Сочи" Роман Березовский прокомментировал ситуацию, которая сложилась в клубе. Ранее сообщалось, что южане отменили пятничную тренировку из-за массовой эпидемии. Так, сразу 10 полевых игроков заболели гриппом.

И.о. главного тренера «Сочи» отреагировал на эпидемию, из-за которой клуб лишился 10 игроков

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