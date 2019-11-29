Футбол
Sport.ruИ.о. главного тренера «Сочи» отреагировал на эпидемию, из-за которой клуб лишился 10 игроков
Исполняющий обязанности главного тренера ФК "Сочи" Роман Березовский прокомментировал ситуацию, которая сложилась в клубе. Ранее сообщалось, что южане отменили пятничную тренировку из-за массовой эпидемии. Так, сразу 10 полевых игроков заболели гриппом.
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Березовский о массовой болезни футболистов «Сочи»: «Кто-то слег сразу, кому-то уменьшили симптомы»
ProstoProSportвчера в 11:08
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