ВРИО главного врача краевого госпиталя для ветеранов выпала из окна своего кабинета на 5 этаже.

с чего всё началось

Исполняющая обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

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