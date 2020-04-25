Происшествия
РИА НовостиИ.о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна
Исполняющая обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
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ВРИО главного врача краевого госпиталя для ветеранов выпала из окна своего кабинета на 5 этаже.ТВКвчера в 12:21
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В Красноярске врио главного врача госпиталя ветеранов войн выпала из окна 5 этажа
КП - Красноярсквчера в 20:46
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В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
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Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
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В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
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ToDay News Ufa вчера в 05:52
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SpaceX вывел на испытания новый прототип Starship
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Общество
Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
РБК вчера в 17:22
Общество
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Британский премьер-министр Борис Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей 27 апреля.
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Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
Политика
Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
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Самодельные маски, состоящие из двух слоев тканей различного типа, гарантирует задержку 80-99% частиц аэрозолей.
ToDay News Ufa 24 апреля в 14:23
Футбол
Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба попал в список десяти лучших игроков Европы, у которых скоро закончится контракт, сообщает портал Football 365.
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Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
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Актуальные Новости вчера в 13:48
Общество
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Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости вчера в 09:41
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
Вести.Ru вчера в 02:46
Общество
Мясников сравнил смертность от коронавируса с другими инфекциями
Доктор Мясников сравнил смертность от коронавируса с другими инфекциями и порассуждал о создании вакцины.
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Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
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Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
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Политика
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Администрация президента США отрицает информацию о возможной замене главы министерства здравоохранения страны Алекса Азара из-за кризисной ситуации с распространением коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джадда Дира.
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Саркастические комментарии в Сети вызвал учебный боевой поход ВМС Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс».
Известия вчера в 22:49
Общество
В Кузбассе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
"За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
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Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости вчера в 09:36