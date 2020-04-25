Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиИ.о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна

Исполняющая обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
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с чего всё началось

Главврач красноярского госпиталя выпала из окна своего кабинета

ВРИО главного врача краевого госпиталя для ветеранов выпала из окна своего кабинета на 5 этаже.
ТВКвчера в 12:21

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Главврач красноярского госпиталя выпала из окна своего кабинета

НГС2400:11

Выпавшая из окна главврач красноярского госпиталя находится в реанимации

ТВК00:56

Глава красноярского госпиталя ветеранов выпала из окна — «Борус»

Тайга.инфовчера в 05:02

СМИ: главврач красноярского госпиталя выпала из окна

Московский Комсомолецвчера в 14:06

В Красноярске врио главврача госпиталя ветеранов попала в реанимацию

АиФ Красноярсквчера в 06:10

Руководитель красноярского госпиталя доставлена в БСМП после падения с верхнего этажа больницы

ИА 1-Lineвчера в 06:08

В Красноярске врио главного врача госпиталя ветеранов войн выпала из окна 5 этажа

КП - Красноярсквчера в 20:46
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Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
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Общество

Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 20:35
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Общество

Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции

Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru вчера в 06:33
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка бросила Александра Жулина ради Марата Башарова

Марат Башаров на съёмках шоу «Секрет на миллион» рассказал о «любовном треугольнике» с Татьяной Навкой и Александром Жулиным.
Актуальные Новости 00:34
5
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,4K
Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости 24 апреля в 05:12
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Авто

Запатентованы новые детали «Русского Прадо» от «УАЗ»

Как сообщает ToDay News Ufa, отечественный джип, который еще называют «Русский Прадо», обзавелся развитой нижней стальной защитой узлов и агрегатов подкапотного пространства.
ToDay News Ufa вчера в 05:52
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Финансы

Доллар на открытии торгов вырос, евро — снизился

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов вырос на 0,10%, до 74,85 руб. Курс евро понизился на 0,31%, до 80,38 руб.
Коммерсантъ 24 апреля в 03:11
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Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
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Космос

SpaceX вывел на испытания новый прототип Starship

Популярная механика вчера в 04:34
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru вчера в 04:29
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Общество

Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
РБК вчера в 17:22
39
Общество

Борис Джонсон вернется на работу 27 апреля

Британский премьер-министр Борис Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей 27 апреля.
Невские Новости вчера в 18:46
1
Общество

МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни

Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
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Политика

Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия 24 апреля в 10:41
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Наука

Найдена лучшая ткань для эффективной самодельной маски

Самодельные маски, состоящие из двух слоев тканей различного типа, гарантирует задержку 80-99% частиц аэрозолей.
ToDay News Ufa 24 апреля в 14:23
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Футбол

Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба попал в список десяти лучших игроков Европы, у которых скоро закончится контракт, сообщает портал Football 365.
Газета.Ru вчера в 21:50
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
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Гаджеты

Lenovo запатентовала смартфон с вырезом под селфи-камеру наоборот

Актуальные Новости вчера в 13:48
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Общество

Сенатор предложил разрешить пенсионерам гулять по очереди

Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости вчера в 09:41
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru вчера в 02:46
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Общество

Мясников сравнил смертность от коронавируса с другими инфекциями

Доктор Мясников сравнил смертность от коронавируса с другими инфекциями и порассуждал о создании вакцины.
Рамблер вчера в 08:53
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Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 24 апреля в 10:40
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Политика

Белый дом опроверг возможную отставку главы минздрава США

Администрация президента США отрицает информацию о возможной замене главы министерства здравоохранения страны Алекса Азара из-за кризисной ситуации с распространением коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джадда Дира.
Газета.Ru вчера в 23:11
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Армия и оружие

В Сети высмеяли поход украинских моряков

Саркастические комментарии в Сети вызвал учебный боевой поход ВМС Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс».
Известия вчера в 22:49
1
Общество

В Кузбассе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 00:50
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
РБК 00:01
2
Политика

Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России

Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости вчера в 09:36
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