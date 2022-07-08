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И.о. президента AB InBev Efes Дурдыев предсказал рост цен на пиво в России

В последние годы пивовары в России столкнулись с целой чередой разного рода внешних вызовов, которые привели к росту себестоимости продукции.
News.ru
Исполняющий обязанности (и.о.) президента AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) Ораз Дурдыев заявил РИА Новости, что сейчас достаточно сложно сдерживать рост цены на пиво.
Lenta.ru
Однако в нынешнем году отрасль столкнулась с беспрецедентными вызовами, среди которых — подорожание упаковки, расходы на сырьё, транспортировку.
News.ru
По мнению специалиста, в этом году рост цен на пиво может составить порядка 10-15 процентов для продукции в стекле, 40-50 процентов для пластика и 50-60 процентов для алюминия.
Lenta.ru

Подробнее о событии

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В России подорожает пиво
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