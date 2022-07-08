Исполняющий обязанности (и.о.) президента AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) Ораз Дурдыев заявил РИА Новости, что сейчас достаточно сложно сдерживать рост цены на пиво.
"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая недавно организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань", — сообщил Ши И, заявление которого опубликовано в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.
Ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди рассказала Kyodo, что главы МИД G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, Япония и ЕС) отказались принимать участие в гала-ужине из-за присутствия Лаврова.
Иностранные наемники удивлены боевыми действиями на Украине, даже опытные западные ветераны заявляют, что до сих пор не видели того, с чем им пришлось столкнуться, конфликт не похож на те, в которых они участвовали ранее, пишет газета The New York Times.