Спорт

Lenta.ruLenta.ruIAAF допустила возможность полного исключения российских легкоатлетов

Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом заявил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен, передает ТАСС.
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Процесс восстановления ВФЛА в World Athletics приостановил совет

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