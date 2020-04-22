Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПомощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника. По его словам, у Глазьева не было никаких разговоров с представителями регулятора и Минэкономразвития на эту тему.
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с чего всё началось

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Информация, изложенная в обращении Глазьева, "содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России", цитирует письмо собеседник агентства.
Интерфакс22 апреля в 07:35

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Центробанк подтвердил: На Глазьева действительно написали кляузу

Царьград09:35

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Интерфакс22 апреля в 07:35

Помощник Глазьева отреагировал на критику Центробанка в адрес шефа

Евразия Dailyвчера в 18:16

В МЭР подтвердили получение письма ЦБ о сдерживании информационной активности Глазьева

ТАССвчера в 14:35

Помощник ответил на публикации о просьбе ЦБ сдержать активность Глазьева

РБКвчера в 09:47

Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

Ведомости22 апреля в 14:10

Помощник Глазьева ответил на критику ЦБ в его адрес

Коммерсантъвчера в 20:59
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Здоровье

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС 20:16
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Здоровье

Глава Хакасии прокомментировал всплеск заболеваемости коронавирусом

Во время прямого эфира с главой Хакасии у Валентина Коновалова спросили о росте заболеваемости COVID-19.
Хакасия 08:55
Футбол

Селюк обвинил Кикнадзе в смерти Самохвалова

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал гибель воспитанника «Локомотива» и футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
Vprognoze.ru 09:53
Общество

В Саудовской Аравии отменили наказание плетью

Говорит Москва 13:58
Общество

Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия идет своим путем в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 15:31
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Шоу-бизнес

Семенович отказалась жить с мужчиной с заработком меньше 100 тысяч

НТВ вчера в 13:46
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Энергетика

Потребители отказываются от сжиженного газа

Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru вчера в 03:18
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Общество

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Система выдачи пропусков в регионах предусматривает разрешение выходить из дома на 24 часа.
Моя Москва.онлайн 03:38
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Происшествия

Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве

Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
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Космос

Встреча с инопланетянами возможно откладывается

Было запущено два аппарата "Вояджер-1" и "Вояджер-2".
Pravda.Ru 07:04
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Армия и оружие

Подмосковье попросило у военных помощь в борьбе с коронавирусом

ТВ Центр 09:20
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 10:40
Здоровье

Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса

Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
RT на русском 21:49
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Игры

В Epic Games Store стартовала раздача For The King

CyberSport.ru вчера в 11:54
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Общество

Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране

Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК 15:25
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Политика

Китай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына

Власти Китая направили в Северную Корею группу медицинских экспертов, сообщило в субботу со ссылкой на неназванные источники агентство Reuters.
Известия 21:18
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Общество

Патриарх Кирилл отправил в Италию 8 тонн медицинских материалов

URA.Ru 21:26
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
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Гаджеты

Разработчикам стала доступна последняя превью-версия Android 11

Стоит отметить, что упомянутые превью-версии Android 11 пока доступны лишь для владельцев смартфонов линейки Google Pixel, за исключением выпущенных в 2016 году.
RuNews24.ru 04:58
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Общество

Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим.
Политсовет 04:52
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Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor 09:55
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Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
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Футбол

Чемпионат Нидерландов завершен досрочно без чемпиона

Сообщается, что КФСН вынужден был досрочно завершить сезон из-за указа властей о запрете профессиональных футбольных соревнований в стране до 1 сентября.
Российская газета 14:04
Политика

Финский историк оправдал создание концлагерей в Карелии в годы войны

Историк Антти Лайне заявил, что удивлен действиями СК России, возбудившего уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийства жителей Карелии в ходе оккупации региона финскими войсками во время Великой Отечественной войны.
Телеканал 360° 21:22
Здоровье

В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ

Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости вчера в 05:24
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Авто

Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор

Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс 02:20
Происшествия

На Сахалине школьникам показали порно во время онлайн-урока

СУ СК РФ по Сахалинской области сообщил, что школьникам Южно-Сахалинска показали порнографический ролик во время дистанционного урока.
ФАН вчера в 23:59
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Футбол

Кокорин рассказал, какой клуб выберет — «Зенит» или «Рому»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о том, за какой бы клуб предпочёл выступать.
Metaratings 15:50
Общество

В американской тюрьме отказали Ярошенко в досрочном освобождении

Тюрьма в США, в которой содержится Константин Ярошенко, выдала отказ в досрочном освобождении, защита намерена подать апелляцию на это решение в Федеральное бюро тюрем, заявил РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.
РИА Новости 19:44
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Здоровье

Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом

На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21
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Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, действующий Член Коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической Комиссии.
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