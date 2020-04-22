Экономика
РИА НовостиПомощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника. По его словам, у Глазьева не было никаких разговоров с представителями регулятора и Минэкономразвития на эту тему.
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с чего всё началось
Информация, изложенная в обращении Глазьева, "содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России", цитирует письмо собеседник агентства.Интерфакс22 апреля в 07:35
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ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии
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Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева
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