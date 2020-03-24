Финансы

SIA.ruSIA.ruИАЦ «Альпари»: Рубль продолжит восстанавливаться в среду

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Доллар США завершил прошедшую сессию на уровне 78,28 руб. (-1,66%), евро снизился на 1,14% и закрыл торги на отметке 84,48 руб. К сегодняшнему утру конъюнктура следующая: нефть Brent продолжает дорожать, баррель торгуется по $27,98.
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«Удар со стороны вируса может стать шоковым моментом для рынка»

Коммерсантъ FMвчера в 12:09

ИАЦ «Альпари»: Рубль продолжит восстанавливаться в среду

SIA.ru03:10
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
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В своем телеобращении 25 марта президент России Владимир Путин объявил о мерах поддержки граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, среди которых будет автоматическое продление всех соцпособия и льгот в течение шести месяцев.
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Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
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Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
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Политика

Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам

Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
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Росстат зафиксировал рост инфляции

Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
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Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

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Италия благодарит Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

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Общество

Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин

Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо.
Известия 10:20
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Общество

Торговые сети РФ продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе

Российские торговые сети продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе.
Вечерняя Москва 10:27
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Политика

По всей Украине ввели режим ЧС на 30 дней

Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней до 24 апреля, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Компания 08:08
Политика

Марков рассказал, как Путин решит вопрос с коронавирусом в России

Директор Института политических исследований Сергей Марков восхитился президентом РФ Владимиром Путиным, который лично наведался в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом.
ПолитРоссия 04:55
Энергетика

Трамп попросил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Американский лидер Дональд Трамп в целом не возражал против увеличения Эр-Риядом добычи нефти, однако попросил проследить, чтобы цена на топливо не упала слишком сильно.
Профиль 02:00
Общество

Суд отказался освободить Ассанжа из тюрьмы из-за коронавируса

Магистратский суд лондонского округа Вестминстер отказался освободить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из тюрьмы из-за коронавируса, как того просила защита, сообщили «РИА Новости».
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Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
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Россиянам стал доступен предзаказ Nokia 1.3 и Nokia 5310

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Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

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Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)

Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
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В 20 регионах России подтвердились новые заражения коронавирусом

Москва, 25 марта 2020, 12:33 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 20 российских регионах.
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Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Игры

Начался тест игры Predator: Hunting Grounds

В ходе тестирования игры, которое намечено на 24-27 марта, владельцы ПК (Epic Store) и PS4 смогут испытать лишь ограниченные возможности персонажей, но и этого вполне хватит, чтобы составить мнение о Predator: Hunting Grounds.
Faktom вчера в 14:33
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ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о важности для россиян конкретных поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ.
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Авторы Gamedec показали десять минут игрового процесса

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Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
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