Доллар США завершил прошедшую сессию на уровне 78,28 руб. (-1,66%), евро снизился на 1,14% и закрыл торги на отметке 84,48 руб. К сегодняшнему утру конъюнктура следующая: нефть Brent продолжает дорожать, баррель торгуется по $27,98.

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Происшествия Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Общество Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

Политика Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.

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Игры Начался тест игры Predator: Hunting Grounds В ходе тестирования игры, которое намечено на 24-27 марта, владельцы ПК (Epic Store) и PS4 смогут испытать лишь ограниченные возможности персонажей, но и этого вполне хватит, чтобы составить мнение о Predator: Hunting Grounds.

Политика ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о важности для россиян конкретных поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ.