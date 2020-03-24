Финансы
SIA.ruИАЦ «Альпари»: Рубль продолжит восстанавливаться в среду
Доллар США завершил прошедшую сессию на уровне 78,28 руб. (-1,66%), евро снизился на 1,14% и закрыл торги на отметке 84,48 руб. К сегодняшнему утру конъюнктура следующая: нефть Brent продолжает дорожать, баррель торгуется по $27,98.
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По всей Украине ввели режим ЧС на 30 дней
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Политика
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Директор Института политических исследований Сергей Марков восхитился президентом РФ Владимиром Путиным, который лично наведался в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом.
Энергетика
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Американский лидер Дональд Трамп в целом не возражал против увеличения Эр-Риядом добычи нефти, однако попросил проследить, чтобы цена на топливо не упала слишком сильно.
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Суд отказался освободить Ассанжа из тюрьмы из-за коронавируса
Магистратский суд лондонского округа Вестминстер отказался освободить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из тюрьмы из-за коронавируса, как того просила защита, сообщили «РИА Новости».
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Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
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Армия и оружие
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Начался тест игры Predator: Hunting Grounds
В ходе тестирования игры, которое намечено на 24-27 марта, владельцы ПК (Epic Store) и PS4 смогут испытать лишь ограниченные возможности персонажей, но и этого вполне хватит, чтобы составить мнение о Predator: Hunting Grounds.
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о важности для россиян конкретных поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ.
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Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.