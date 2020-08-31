Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Министерство здравоохранения и социальных служб США объявит тендер на 250 миллионов долларов для коммуникационных агентств для того, чтобы провести борьбу с отчаянием в обществе на фоне пандемии коронавируса.