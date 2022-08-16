Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов вторника впервые с 8 марта превысили отметку в 2450 долларов за тысячу кубометров и сейчас растут примерно на 6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Пока ценовой минимум фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) составляет сегодня 2416,3 доллара за тысячу кубометров (+4,1% к расчетной цене накануне — 2321,5 доллара), максимум — 2463,5 доллара (+6,1%).
Рост котировок европейского спота в конце европейской торговой сессии также может быть свидетельством влияния котировок на газ на азиатском рынке (фьючерс на азиатский индекс JKM торгуется на Чикагской бирже).
Как клиенты российских банков остались без приложений на iPhone Мобильное приложение Сбербанка было удалено из магазинов приложений App Store и Google Play в апреле, после попадания Сбербанка в американский список SDN (Specially Designated Nationals), который подразумевает введение самых жестких блокирующих санкций.
В ночь на вторник, 16 августа, Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по поселку Родаково в Луганской народной республике (ЛНР) четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.