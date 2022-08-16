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ICE: биржевые цены на газ в Европе достигли 2450 долларов за тысячу кубов впервые с марта

Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов вторника впервые с 8 марта превысили отметку в 2450 долларов за тысячу кубометров и сейчас растут примерно на 6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
ПРАЙМ
Пока ценовой минимум фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) составляет сегодня 2416,3 доллара за тысячу кубометров (+4,1% к расчетной цене накануне — 2321,5 доллара), максимум — 2463,5 доллара (+6,1%).
ПРАЙМ
Рост цен на газ подталкивает и подорожание электроэнергии.
Infinica
Рост котировок европейского спота в конце европейской торговой сессии также может быть свидетельством влияния котировок на газ на азиатском рынке (фьючерс на азиатский индекс JKM торгуется на Чикагской бирже).
Интерфакс

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