В 2019 году агентство запустило расследование в отношении моделей Kia Optima и Sorento 2011–2014 годов выпуска и Kia Soul 2010–2015 годов производства, а также Hyundai Sonata и Santa Fe 2011–2014 годов для исследования случаев неаварийных возгораний.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил благодарность и поручил выплатить премию вице-губернатору региона Сергею Федотову за то, что он отказался от взятки в размере 3 млн руб. Ранее господина Мельниченко попыталась подкупить чиновница из Каменского района в обмен на помощь в победе в конкурсе на замещение должности главы администрации района.