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ICE: цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов превышали $1200 за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов превышали 1200 долларов за тысячу кубометров, снизившись на 2,2%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
ПРАЙМ
В 11:14 мск котировки достигли локального максимума — чуть выше 1200 долларов, после чего ускорили темпы снижения и к 11:57 мск опустились до 1135,7 доллара.
РИА Новости
Подорожание газа в Европе происходило на фоне прекращения поставок «Газпромом» по газопроводу «Ямал-Европа».
Lenta.ru
Исторического максимума на фьючерсном рынке цены на газ достигли 21 декабря — $2190,4 за тысячу кубометров.
Expert.ru

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