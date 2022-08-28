Расчётная цена газовых фьючерсов с поставкой в сентябре (по TTF) составила в последний торговый день недели — 26 августа — 3507,3 доллара, что стало рекордным значением за всё время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
"Газпром" в середине августа заявил, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.
США не должны отправлять Украине "ни единого доллара", Вашингтону следует сосредоточиться на внутренних проблемах, заявил в интервью изданию The American Conservative член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп.
Режиссер Александр Сокуров заявил, что для российское кино может деградировать, если у кинематографистов не будет возможности работать с современным оборудованием и участвовать в международных фестивалях.