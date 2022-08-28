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ICE: цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям на фоне ограниченных поставок

Расчётная цена газовых фьючерсов с поставкой в сентябре (по TTF) составила в последний торговый день недели — 26 августа — 3507,3 доллара, что стало рекордным значением за всё время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
РИА Новости
Показатель за неделю вырос примерно на 1000 долларов, или почти на 40%.
ПРАЙМ
"Газпром" в середине августа заявил, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.
ПРАЙМ
Подорожание на европейских рынках газа связано с неопределённостью в отношении газовых поставок.
РИА Новости

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