Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Новая газета
Новая газета

ICIJ: сделки российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций банков США

Близкие к президенту России Владимиру Путину лица, крупные российские бизнесмены, экс-чиновники и фигуранты дел о хищении государственных средств совершали «сомнительные транзакции» и попали в секретные финансовые документы Минфина США.В источнике
С чего всё началось
В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа, пишут «Важные истории
», опубликовавшие расследование, которое основано на утечке секретных финансовых документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN.
Znak.comвчера в 14:36
Подробнее о событии
ФедералПресс

Российских бизнесменов и чиновников уличили в подозрительных финоперациях в США

ФедералПресс23:59
Forbes

Российские миллиардеры, Юмашев и виолончелист Ролдугин: чьи переводы нашлись в крупнейшей утечке из финразведки США

Forbes19:54
URA.Ru

Россияне попали в список подозрительных транзакций банков США. Среди них — близкие к Путину люди

URA.Ru19:04
Эхо Москвы

«Важные истории»: фамилии российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций минфина США

Эхо Москвы00:03
Московский Комсомолец

СМИ: в документах финансовой разведки США фигурируют россияне

Московский Комсомолец19:00
Znak.com

Советник Путина и крестный его дочери — в расследовании в США о подозрительных финоперациях

Znak.comвчера в 14:36
Новая газета

ICIJ: сделки российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций банков США

Новая газетавчера в 13:12

Компания ASUS увеличила характеристики видеокарты GeForce RTX 3080

Как сообщает официальный сайт ASUS, видеокарта ROG Strix GeForce RTX 3080 (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING) будет обладать мощностью графического чипа на 13,2% больше, чем у оригинальной видеокарты, поскольку инженерам компании удалось ускорить его.
МедиаПотоквчера в 15:36
4

Десятки очагов коронавируса выявлены в забайкальских школах

Как сообщает сегодня, 21 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, с начала сентября из-за 184 случаев заболевания COVID-19 среди школьников, учащихся, студентов, преподавателей ограничения вводились в 71 образовательном учреждении.
REGNUM00:07
1

Снос хрущевок в России решено возложить на местные власти

В документе предлагается дать местным властям полномочия составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Европейско-Азиатские новости23:20

При заключении Минских соглашений Путин переиграл Украину — Кравчук

В ходе переговоров, которые закончились подписанием Минских соглашений, президент России Владимир Путин смог переиграть украинскую сторону — подписанный документ оказался «выигрышными для РФ».
Евразия Daily00:07