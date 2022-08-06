Чехии следует самостоятельно договориться с "Газпромом" о дальнейших поставках природного газа, чтобы избежать проблем с получением СПГ из Норвегии, цитирует iDNES.cz аналитика в области энергетики компании ENA Владимира Штепана.
"Подходящая температура для квартиры — 19-20 градусов. В спальне топить не нужно, проветривать следует недолго, а мыться лучше теплой водой. Горячие ванны снова превратятся в роскошь", — предупреждает эксперт Арсен Лазаревич.
Около города Вознесенска Николаевской области Украины уничтожен склад, на котором хранилось 45 тыс. т боеприпасов, поставленных странами НАТО для Вооруженных сил Украины, сообщили в российском Министерстве обороны.