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IDNES.cz: Чехии нужно обратиться к России за газом, чтобы горячий душ не стал роскошью

Чехии следует самостоятельно договориться с "Газпромом" о дальнейших поставках природного газа, чтобы избежать проблем с получением СПГ из Норвегии, цитирует iDNES.cz аналитика в области энергетики компании ENA Владимира Штепана.
РИА Новости
В материале подчеркивается: Чехию ждет снижение потребления газа и экономия в случае отсутствия поставок зарезервированных трех миллиардов кубометров СПГ.
Smotrim.ru
"Подходящая температура для квартиры — 19-20 градусов. В спальне топить не нужно, проветривать следует недолго, а мыться лучше теплой водой. Горячие ванны снова превратятся в роскошь", — предупреждает эксперт Арсен Лазаревич.
РИА Новости
Тем, кто отапливает жилье газом, придется экономить.
News.ru

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IDNES.cz: горячий душ может стать роскошью для чехов из-за дефицита газа
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