Чехии следует самостоятельно договориться с "Газпромом" о дальнейших поставках природного газа, чтобы избежать проблем с получением СПГ из Норвегии, цитирует iDNES.cz аналитика в области энергетики компании ENA Владимира Штепана.
"Подходящая температура для квартиры — 19-20 градусов. В спальне топить не нужно, проветривать следует недолго, а мыться лучше теплой водой. Горячие ванны снова превратятся в роскошь", — предупреждает эксперт Арсен Лазаревич.
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
Intel признала, что графическим процессорам Arc будет сложно обеспечить высокую частоту кадров в некоторых играх для ПК, созданных с использованием старых API-интерфейсов DirectX11 и DirectX9 от Microsoft.
В Косово задержали российскую журналистку Дарью Асламову при попытке пройти погранпереход на севере частично признанной республики, ее подозревают в шпионаже для военной разведки России под прикрытием работы журналистом.
Площадь элитного жилья в новостройках Москвы, которое можно купить за $1 млн, по итогам первого полугодия составила 35 кв. м. Это в два раза меньше, чем год назад (71 кв. м), говорится в исследовании «Индекс миллиона» консалтинговой компании Knight Frank Russia.
Негативные факторы, могущие повлиять на рубль, купируются валютными ограничениями, однако правительство тоже мало что может сделать в условиях рекордного положительного счета текущих операций, добавил собеседник агентства.