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IDNES.cz: Чехии нужно обратиться к России за газом, чтобы горячий душ не стал роскошью

Чехии следует самостоятельно договориться с "Газпромом" о дальнейших поставках природного газа, чтобы избежать проблем с получением СПГ из Норвегии, цитирует iDNES.cz аналитика в области энергетики компании ENA Владимира Штепана.
РИА Новости
"Подходящая температура для квартиры — 19-20 градусов. В спальне топить не нужно, проветривать следует недолго, а мыться лучше теплой водой. Горячие ванны снова превратятся в роскошь", — предупреждает эксперт Арсен Лазаревич.
РИА Новости
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
РИА Новости
Как ранее писала Общественная Служба Новостей, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал ситуацию с турбиной для газопровода «Северный поток».
Общественная служба новостей

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В Чехии заявили о необходимости обратится к России за газом
Общественная служба новостей19:33
IDNES.cz: Чехии нужно обратиться к России за газом, чтобы горячий душ не стал роскошью
РИА Новости19:05
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