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IDNES.cz: для жителей Чехии горячая вода станет роскошью

Как подчеркивается, может случиться три сценария газового кризиса.
Газета.Ru
Первый вариант в том, что Чехия зарезервировала три миллиарда кубометров СПГ на нидерландском плавучем терминале, которого должно хватить для удовлетворения почти трети годового потребления газа.
Газета.Ru
В случае, если ресурсов СПГ окажется недостаточно, населению придется сильно экономить.
Рамблер
"Горячие ванны снова превратятся в роскошь", – предупредил он.
Москва 24

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IDNES.cz: для жителей Чехии горячая вода станет роскошью
Газета.Ruвчера в 16:56
IDNES.cz: горячий душ станет роскошью в Чехии из-за антироссийских санкций
РЕН ТВвчера в 15:41
Горячий душ превратится в непозволительную роскошь? Три зимних сценария газового кризиса
ИноСМИвчера в 05:17
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