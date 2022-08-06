Газета.RuIDNES.cz: для жителей Чехии горячая вода станет роскошьюКак подчеркивается, может случиться три сценария газового кризиса.Газета.RuПервый вариант в том, что Чехия зарезервировала три миллиарда кубометров СПГ на нидерландском плавучем терминале, которого должно хватить для удовлетворения почти трети годового потребления газа.Газета.RuВ случае, если ресурсов СПГ окажется недостаточно, населению придется сильно экономить.Рамблер"Горячие ванны снова превратятся в роскошь", – предупредил он.Москва 24Читать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuR.LifeИноСМИPravda.RuПолитРоссияИнфоСМИЭкономика сегодняРамблерПодробнее о событииIDNES.cz: для жителей Чехии горячая вода станет роскошьюГазета.Ruвчера в 16:56IDNES.cz: горячий душ станет роскошью в Чехии из-за антироссийских санкцийРЕН ТВвчера в 15:41Горячий душ превратится в непозволительную роскошь? Три зимних сценария газового кризисаИноСМИвчера в 05:17«Горячие ванны снова станут роскошью»: Чехия готовится зимовать без российского газаРамблервчера в 09:34В Чехии горячий душ может превратиться в непозволительную роскошьВ Татарстаневчера в 06:33Горячий душ может стать непозволительной роскошьюNVLвчера в 06:02IDNES: в Чехии горячая вода будет роскошьюFBM.ruвчера в 12:49Показать ещёОценить405Поделиться