Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил предложение ФИФА о временном введении пяти замен в одном матче в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте организации. Отмечается, что временная поправка будет действовать до 31 декабря 2020 года.

IFAB одобрил введение пяти замен в одном матче до 31 декабря 2020 года

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