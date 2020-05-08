Коронавирус
РИА НовостиIFAB одобрил введение пяти замен в одном матче до 31 декабря 2020 года
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил предложение ФИФА о временном введении пяти замен в одном матче в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте организации. Отмечается, что временная поправка будет действовать до 31 декабря 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Политика
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны
Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.
РБК 08:22
Общество
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Рамблер вчера в 04:54
Путешествия
В Турции назвали сроки возвращения российских туристов
В настоящее время Турция на госуровне ведет переговоры о возвращении российских туристов в июле.
Профиль 06:38
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла
Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой.
Коммерсантъ 07:48
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл
Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor 05:12
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Энергетика
Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу
В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
Коммерсантъ вчера в 07:18
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru вчера в 14:38
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
Финансы
ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов
Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции.
ТАСС 08:35
Армия и оружие
Первый самолет с российскими военными покинул Италию
«Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике, вылетел с аэродрома Виллафранка», — передает «Интерфакс».
Известия 07:35
Общество
Попова обозначила срок сохранения новых правил поведения
Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится.
Известия 09:07
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Киберспорт
Новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Cyber.sports.ru вчера в 11:33
Политика
Трамп не верит, что Китай преднамеренно выпустил коронавирус
Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Китай мог преднамеренно выпустить коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 08:50
Общество
В Минске запретили «Бессмертный полк»
Власти Минска не разрешили 9 мая провести шествие «Бессмертного полка», сославшись на связанную с пандемией коронавируса сложную эпидемиологическую обстановку.
News.ru 07:59
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Общество
Текслер рассказал об условиях снятия ограничений в Челябинской области
Напомним, к 8 мая в Челябинской области зафиксировано 967 случаев заражения коронавирусом, из них 68 – за последние сутки.
АиФ Челябинск 06:12
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Единоборства
Глава UFC взял на себя ответственность за срыв боя Хабиба и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт взял на себя ответственность за срыв боя между чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, который до сих пор обвиняет россиянина в попытке избежать встречи с ним.
Российская газета 09:11
Общество
Подмосковье заплатит Агаларову за госпиталь в «Крокус Экспо»
Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей.
Cottage.ru вчера в 13:17
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Шоу-бизнес
Имущество Сергея Жигунова продают с молотка
Woman.ru вчера в 02:20
Общество
SCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США
Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа.
REGNUM 07:55
Общество
Во Владимирской области продлили режим обязательной самоизоляции
Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения Режим повышенной готовности во Владимирской области будет действовать до особого распоряжения главы региона Владимира Сипягина, сообщают в Белом доме.
Pro Город Владимир 08:00
Происшествия
В Башкирии пропавшего в апреле ребенка нашли мертвым, сообщил источник
РИА Новости 09:08
Общество
Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая
В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
Вести.Ru вчера в 09:34