Происшествия

Life.ruLife.ruИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Ответственность за вчерашний теракт в Лондоне взяла на себя группировка ИГИЛ*. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкое к террористам агентство Amaq. Напомним, в результате теракта два человека погибли, трое пострадали.
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ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

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Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

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Общество

Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги

С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
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Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
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Моряки Тихоокеанского флота спасли двух рыбаков в Японском море

Газета.Ru вчера в 23:27
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Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал видео с подросшей дочерью

Певец веселился вместе с дочерью Аней и сыном Никитой. Новость о том, что Сергей Лазарев стал отцом второй раз появилась весной.
StarHit.ru вчера в 08:00
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Врачи рассказали, кто чаще заражается ВИЧ в Челябинской области

Челябинская область входит в десятку российских регионов с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Экономика

Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой

Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен большинства blue chips на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект в поддержку протестных выступлений в Гонконге, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились менее чем на 0,05%.
Интерфакс 28 ноября в 02:27
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 17:30
Общество

Власти Украины увеличат финансирование фонда жены Порошенко

Киев добавит финансирование Украинскому культурному фонду (УКФ), главой наблюдательного совета которого является Марина Порошенко, жены бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Газета.Ru 01:11
Общество

Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.
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Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Армия и оружие

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

РИА Новости вчера в 01:02
Хоккей

Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.
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Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

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В Instagram появился новый тренд — так называемые «губы дьявола» или «губы-осьминоги», ради получения которых девушки меняют контур губ, делая его более волнистым.
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В Совфеде оценили ходатайство «Нафтогаза» по спору с «Газпромом»

Сенатор Олег Морозов прокомментировал обращение "Нафтогаза" в суд Видземского предместья Риги с ходатайством об исполнении решения Международного арбитражного суда Стокгольма по транзитному спору, пишет ФАН.
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Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на командный обед

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Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Газета.Ru вчера в 15:39
Происшествия

На Ямале при пожаре в частном доме погибла семилетняя девочка

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Skoda показал новый Rapid для РФ

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Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
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Китайские СМИ считают, что США ошиблись, запретив продавать России «Мистрали»

Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль».
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Кудрин призвал отказаться от выполнения всех задач «сверху»

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в стране нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
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Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
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