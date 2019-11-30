Происшествия
Life.ruИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Ответственность за вчерашний теракт в Лондоне взяла на себя группировка ИГИЛ*. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкое к террористам агентство Amaq. Напомним, в результате теракта два человека погибли, трое пострадали.
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Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
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Владимир Быстров: «Допускаю, что «Спартак» может испугаться Дзюбу и компанию еще до матча»
Биатлон
Россияне заняли четвёртое место в смешанной эстафете на КМ по биатлону
Политика
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Общество
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
Происшествия
Моряки Тихоокеанского флота спасли двух рыбаков в Японском море
Экономика
Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал видео с подросшей дочерью
Певец веселился вместе с дочерью Аней и сыном Никитой. Новость о том, что Сергей Лазарев стал отцом второй раз появилась весной.
Здоровье
Врачи рассказали, кто чаще заражается ВИЧ в Челябинской области
Челябинская область входит в десятку российских регионов с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Экономика
Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой
Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен большинства blue chips на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект в поддержку протестных выступлений в Гонконге, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились менее чем на 0,05%.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Общество
Власти Украины увеличат финансирование фонда жены Порошенко
Киев добавит финансирование Украинскому культурному фонду (УКФ), главой наблюдательного совета которого является Марина Порошенко, жены бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Общество
Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Армия и оружие
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком
Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.
Шоу-бизнес
Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин
Общество
Косметолог предупредила о последствиях процедуры «губы дьявола»
В Instagram появился новый тренд — так называемые «губы дьявола» или «губы-осьминоги», ради получения которых девушки меняют контур губ, делая его более волнистым.
Энергетика
В Совфеде оценили ходатайство «Нафтогаза» по спору с «Газпромом»
Сенатор Олег Морозов прокомментировал обращение "Нафтогаза" в суд Видземского предместья Риги с ходатайством об исполнении решения Международного арбитражного суда Стокгольма по транзитному спору, пишет ФАН.
Футбол
Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на командный обед
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Авто
Skoda показал новый Rapid для РФ
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Политика
Китайские СМИ считают, что США ошиблись, запретив продавать России «Мистрали»
Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль».
Общество
Кудрин призвал отказаться от выполнения всех задач «сверху»
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в стране нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
Происшествия