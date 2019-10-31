Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомИГ подтвердило гибель аль-Багдади

Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов. Как отмечает агентство, преемником стал Аби Ибрагим аль-Хахими аль-Курачи.
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«Исламское государство» выбрало нового лидера после гибели аль-Багдади

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Электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС) взамен бумажных начали выдавать ко всем выпускаемым в России автомобилям.
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Новый автомобиль будет построен на сверхгибкой платформе Ford C2, которая лежит в основе Focus, и со временем эта архитектура сможет лечь в основу следующей Fiesta и будущего семиместного внедорожника Edge.
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