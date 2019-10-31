Армия и оружие
RT на русскомИГ подтвердило гибель аль-Багдади
Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов. Как отмечает агентство, преемником стал Аби Ибрагим аль-Хахими аль-Курачи.
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Происшествия
Люди несут цветы к детскому саду в Нарьян-Маре, где убили ребенка
В Нарьян-Маре люди несут к детскому саду, в котором мужчина убил ребенка, цветы и игрушки, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом США
Президент Сирии Башар Асад охарактеризовал президента США Дональда Трампа как лучшего в истории страны, так как он откровенно заявляет о своих целях - например, о желании захватить контроль над нефтяными месторождениями.
Армия и оружие
В Киеве назвали самый простой способ «удушить» Украину
Если Киев потеряет контроль над Азовским и Черным морями, то страну ждет экономическая катастрофа.
Политика
Рада приняла закон о выделении газотранспортной системы из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры компании «Нафтогаз Украина» и создании независимого оператора ГТС, сообщается на сайте украинского парламента.
Политика
Дан старт процедуре импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала маленького сына от Тимати на видео
Анастасия Решетова на видео показала поклонникам своего маленького сына от рэп-исполнителя Тимати.
Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
Политика
Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
Общество
В России в обязательном порядке начали выдавать электронные ПТС
Электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС) взамен бумажных начали выдавать ко всем выпускаемым в России автомобилям.
Происшествия
В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения А321 над Синаем
Космос
Завершён очередной этап испытаний космического корабля «Орёл»
Гаджеты
Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны
Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.
Авто
BMW отзывает в России более четырёх тысяч автомобилей
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Армия и оружие
Загоризонтные РЛС «Подсолнух» развернули на трех направлениях
«Подсолнух» относится к числу так называемых загоризонтных РЛС с поверхностной волной – позволяющих обнаруживать сотни объектов на расстоянии в тысячи километров, то есть находящихся за радиогоризонтом.
Авто
Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время прохождения тестов
Новый автомобиль будет построен на сверхгибкой платформе Ford C2, которая лежит в основе Focus, и со временем эта архитектура сможет лечь в основу следующей Fiesta и будущего семиместного внедорожника Edge.
Футбол
Президент украинского клуба оштрафован за оскорбление судьи
Президент украинского клуба "Рух" Григорий Козловский оштрафован за оскорбление арбитра. сообщает 24tv.ua.
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
Транспорт
Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
Происшествия
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США гражданина РФ Алексея Буркова.
Наука
Кардиолог объяснил, как сердце может предупредить о развитии рака
Более десяти лет медики наблюдали за 488 пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пришли к выводу, что микрососудистая эндотелиальная дисфункция может быть маркером для прогнозирования риска развития рака твердой опухоли, передает Medicalxpress.
Футбол
«Андерлехт» — «Гент»: букмекеры определили фаворита встречи
Опираясь на статистику личных встреч, согласно которой «Гент» выигрывает чуть чаще, аналитики БК «Лига Ставок» отдают лидерство в предстоящей игре именно этой команде.
Политика
Трамп выдвинул кандидатуру на пост первого замгоссекретаря
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру на пост первого замгоссекретаря.
Общество
МФО запретили выдавать займы под залог жилья
Частным микрофинансовым организациям (МФО) с 1 ноября запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Экономика
В правительстве назвали плюсы новой системы накопительных пенсий
Ранее стали известны основные положения новой накопительной пенсионной системы РФ (она будет называться ГПП — «гарантированный пенсионный план»).