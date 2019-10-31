Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомИГ подтвердило гибель аль-Багдади

Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов. Как отмечает агентство, преемником стал Аби Ибрагим аль-Хахими аль-Курачи.
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«Исламское государство» выбрало нового лидера после гибели аль-Багдади

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На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
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Депутат Верховной рады расплакалась из-за игнорирования ее поправок

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Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
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Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США и Китай выбирают новое место для заключения первой фазы торговой сделки.
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