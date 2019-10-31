Армия и оружие
RT на русскомИГ подтвердило гибель аль-Багдади
Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов. Как отмечает агентство, преемником стал Аби Ибрагим аль-Хахими аль-Курачи.
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 16:06, Вашингтон
Общество
WhatsApp взломали для слежки за союзниками США
Высокопоставленные государственные служащие стран-союзников США стали целью хакерской атаки на WhatsApp, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с внутренним расследованием компании.
Газета.Ru 13:31
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко поссорился с Рудковской из-за съемок в реалити-шоу
Все же Рудковской удалось помириться с мужем. Продюсер заметила, что шоу еще больше укрепило их отношения.
Lisa.ru вчера в 12:30
Политика
Елизавета II подписала закон о проведении 12 декабря досрочных выборов
Билль о проведении 12 декабря досрочных выборов в Соединенном Королевстве обрел законную силу.
ТАСС 13:13
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
РБК 14:33
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК. Подозреваемого сразу же задержали.
РИА Новости 08:57
Армия и оружие
Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в четверг вечером ракету по Израилю. Об этом информировала армейская пресс-служба.
ТАСС 15:04
Политика
США могут ввести санкции против Испании за поддержку Мадуро
Ранее News.ru писал, что власти Соединённых Штатов проводят подготовку к принятию новых санкций, направленных против Кубы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
News.ru 12:04
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Gazeta.SPb вчера в 17:46
Культура
Иван Ургант пошутил над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева
Телеведущий вспомнил немногочисленных музыкантов, работавших с лейблом.
Piter.tv 15:42
Общество
«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год
"Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.
РИА Новости 13:12
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия 08:40
Шоу-бизнес
Директор Наргиз попросила не сравнивать певицу с Димой Биланом
Как считает пиар-директор Наргиз, видимо СМИ вспомнили историю с Димой Биланом, который не так давно вышел на сцену пьяным на Дне города в Самаре.
Телепрограмма вчера в 04:02
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv 14:46
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11
Сетевой инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) сообщил о выходе новой стабильной версии MIUI 11 для смартфона Redmi K20 Pro, которая основана на базе Anroid 10.
Профиль вчера в 01:20
Авто
Начались продажи обновленного седана Hyundai Solaris
Южнокорейская компания Hyundai объявила старт продаж в Китае обновленного седана Verna, известного в России как Hyundai Solaris.
Автоновости дня 03:05
Происшествия
Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой
Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
Происшествия
СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону
"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика
Палата представителей конгресса одобрила процедуру импичмента Трампу
По версии американской администрации, резолюция как раз доказывает незаконность начала процедуры импичмента в отношении Трампа.
Газета.Ru 13:24
Здоровье
Онколог заявил, что рак невозможно победить
9111.ru вчера в 04:31
Футбол
Тедеско: меня не интересует, сколько стоит Тиль. Я ему об этом сказал
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, почему голландский полузащитник Гус Тиль не сыграл в матче 1/8 финала Кубка России с "Ростовом" (2:1).
Чемпионат 15:06
Происшествия
Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи
Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Коммерсантъ 14:39
Армия и оружие
Асад усомнился в ликвидации Аль-Багдади
Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что Дамаск не контактировал с США по вопросу ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и не верит в реальность его убийства, пока не предъявлены свидетельства.
РИА Новости 15:26
Происшествия
Вернувшийся в Россию бизнесмен получил три года колонии
Бизнесмен был признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Газета.Ru 15:12
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25