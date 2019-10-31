Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомИГ подтвердило гибель аль-Багдади

Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов. Как отмечает агентство, преемником стал Аби Ибрагим аль-Хахими аль-Курачи.
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«Исламское государство» выбрало нового лидера после гибели аль-Багдади

РБК12:15

ИГ подтвердило гибель аль-Багдади

RT на русском11:35

ИГ* выбрало преемника аль-Багдади

РИА Новости11:41

Группировка ИГ подтвердила смерть аль-Багдади

Национальная служба новостей11:41

ИГ назвало имя нового лидера

Коммерсантъ11:44

ИГ* подтвердило смерть аль-Багдади

Телеканал 360°11:21

«Исламское государство» назвало нового лидера

Lenta.ru11:56
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 16:06, Вашингтон
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Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

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Армия и оружие

Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в четверг вечером ракету по Израилю. Об этом информировала армейская пресс-служба.
ТАСС 15:04
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США могут ввести санкции против Испании за поддержку Мадуро

Ранее News.ru писал, что власти Соединённых Штатов проводят подготовку к принятию новых санкций, направленных против Кубы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
News.ru 12:04
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
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Телеведущий вспомнил немногочисленных музыкантов, работавших с лейблом.
Piter.tv 15:42
Общество

«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год

"Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.
РИА Новости 13:12
Экономика

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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Шоу-бизнес

Директор Наргиз попросила не сравнивать певицу с Димой Биланом

Как считает пиар-директор Наргиз, видимо СМИ вспомнили историю с Димой Биланом, который не так давно вышел на сцену пьяным на Дне города в Самаре.
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Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv 14:46
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Lenta.ru 03:02
Общество

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Сетевой инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) сообщил о выходе новой стабильной версии MIUI 11 для смартфона Redmi K20 Pro, которая основана на базе Anroid 10.
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Начались продажи обновленного седана Hyundai Solaris

Южнокорейская компания Hyundai объявила старт продаж в Китае обновленного седана Verna, известного в России как Hyundai Solaris.
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Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой

Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
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СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону

"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика

Палата представителей конгресса одобрила процедуру импичмента Трампу

По версии американской администрации, резолюция как раз доказывает незаконность начала процедуры импичмента в отношении Трампа.
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Тедеско: меня не интересует, сколько стоит Тиль. Я ему об этом сказал

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Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Коммерсантъ 14:39
Армия и оружие

Асад усомнился в ликвидации Аль-Багдади

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Вернувшийся в Россию бизнесмен получил три года колонии

Бизнесмен был признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Газета.Ru 15:12
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Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
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