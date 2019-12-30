Происшествия
РБКИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе. Об этом сообщает портал Site Intelligence Group, отслеживающий деятельность исламистов.
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с чего всё началось
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии вечером 31 декабря, сообщил портал SITE Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков в интернете.Коммерсантъ02:30
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Политика
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Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Экономика
Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров
Российский и азербайджанский бизнесмен, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов заявил, что россияне получают низкие пенсии и зарплаты.
Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Музыка
Определен победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Спорт
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Благодаря победе в гонке преследования Большунов вышел на первое место в общем зачете «Тур де Ски».
Политика
Два канала показали новогоднее обращение Порошенко вместо Зеленского
Два украинских телеканала показали в эфире новогоднее обращение бывшего президента страны Петра Порошенко вместо речи Владимира Зеленского.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
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Политика
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Армия и оружие
Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет
Многие эксперты считают ЗРК С-500 «Прометей» лучшим представителем своего класса.
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Кино
Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети
В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
Армия и оружие
Балтийский флот получит модернизированные вертолеты Ка-27М
Партия вертолетов Ка-27М недавно прошла подготовку в Ейске и готовится к эксплуатации в рядах Балтийского флота.
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Ведущая телепередач «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева показала свою фигуру после удаления имплантов грудей.
Шоу-бизнес
Певица Слава показала бойфренда дочери
Певица одобряет бойфренда дочери, но сама звездная наследница предпочитает не афишировать отношения.
Политика
Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»
Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
Жена телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева поделилась в своем микроблоге теплым снимком, на котором супруг нежно держит ее за подбородок.
Шоу-бизнес
На Ксению Собчак подали в суд за хамство
Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Происшествия
В Уфе неизвестные обстреляли жилой дом петардами
В Уфе на Новый год неизвестные запустили фейерверк по многоэтажке. Видео инцидента опубликовал портал UFA1.ru.
Фигурное катание
Алина Загитова оттолкнула фанатку во время автограф-сессии
Фигуристка с удовольствием раздавала автографы, а вот фотографировалась едва скрывая раздражение.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.