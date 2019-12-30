Происшествия

РБКРБКИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе. Об этом сообщает портал Site Intelligence Group, отслеживающий деятельность исламистов.
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Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии вечером 31 декабря, сообщил портал SITE Intelligence Group
, отслеживающий действия боевиков в интернете.
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