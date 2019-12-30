Происшествия
РБКИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе. Об этом сообщает портал Site Intelligence Group, отслеживающий деятельность исламистов.
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с чего всё началось
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии вечером 31 декабря, сообщил портал SITE Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков в интернете.Коммерсантъ02:30
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Происшествия
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По меньшей мере шесть человек погибли в результате аварийной посадки вертолета на севере Тайваня.
Экономика
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Кино
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В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
Спорт
Норвежский лыжник Клэбо оценил приглашение Большунова на водку
Российский лыжник Александр Большунов пригласил своего норвежского коллегу Йоханнеса Хесфлота Клэбо поесть торт и выпить вместе водки в отеле в честь своего дня рождения.
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В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
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Иран заявил о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем
Авто
Электромобили наносят вред окружающей среде больше, чем дизельные авто
Как сообщает ToDay News Ufa источник в компании Mazda, специалисты подсчитали, что предназначенные для поездок на дальние расстояния энергоемкие батареи, гораздо сильнее загрязняют атмосферу двуокисью углерода (CO2), чем дизельные.
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Александр Петров признался в любви Стасе Милославской
Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Кино
Сериалы января 2020 года: что обязательно стоит смотреть
Новые эпизоды «Содержанок», у руля которых теперь стоит постановщица Дарья Жук («Хрусталь»), зрители тоже увидят.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Политика
Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию
Общество
Мир растет и теплеет. Экономические итоги 2019 года
Нобелевскую премию присудили борьбе с бедностью Нобелевскую премию по экономике в 2019 году получили исследователи Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло из Массачусетского технологического института и Майкл Кремер из Гарвардского университета.
Происшествия
Работник центра занятости в Пензе убил коллегу на корпоративе
Работник центра занятости в Пензе убил коллегу на корпоративе.
Космос
Телескоп HabEx хотят отправить на поиски «второй Земли» в 2030-х годах
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Ученые нашли способ, как снизить платежи за воду
Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
Общество
Палау первым в мире запретило использование крема от солнца
Государство Палау стало первым в мире, где официально запрещено использование солнцезащитного крема, передает BBC в среду, 1 января.