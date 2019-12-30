с чего всё началось

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе. Об этом сообщает портал Site Intelligence Group, отслеживающий деятельность исламистов.

ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

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Экономика Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Политика Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.

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Авто Электромобили наносят вред окружающей среде больше, чем дизельные авто Как сообщает ToDay News Ufa источник в компании Mazda, специалисты подсчитали, что предназначенные для поездок на дальние расстояния энергоемкие батареи, гораздо сильнее загрязняют атмосферу двуокисью углерода (CO2), чем дизельные.

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