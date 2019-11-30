Происшествия
РБКИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкое к ИГ информагентство Amaq.
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Кино
«Трусы»: актёр «Мандалорца» выступил в защиту куклы малыша Йоды
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Футбол
Сборная России сыграет товарищеский матч с Польшей перед Евро-2020
Как сообщил генеральный секретарь Польского футбольного союза Мацей Савицки в Twitter, сборная Польши сыграет товарищеский матч с командой России 2 июня.
Футбол
«Астана» дома победила «Манчестер Юнайтед»
Энергетика
«Нафтогаз» подал в суд Латвии на Газпром
Уточняется, что ходатайство украинской компанией было подано, чтобы латвийский суд признал и привёл в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 г.
Шоу-бизнес
Дети Киркорова, Рудковской и Навки стали участниками модного показа
Среди юных моделей были звездные наследники. Конечно же, показ не обошелся без Гном Гномыча – сына Рудковской Саши Плющенко.
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Общество
Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о домашнем насилии
В документе есть еще много правильных идей, но поскольку над текстом работало довольно много людей и структур, вариант, опубликованный Совфедом, получился неким нагромождением — не просто нерабочим, но даже просто неграмотным с юридической точки зрения, говорит адвокат, соавтор законопроекта Мари Давтян.
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Политика
Глава МИД Литвы осудил решение Apple по обозначению Крыма в сервисах
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс осудил решение компании Apple обозначить Крым как российскую территорию в своих сервисах.
Политика
На Украине согласились с Володиным, предрекшим распад страны
Как напоминает RT, Володин сделал заявление о распаде Украины, комментируя поведение украинской делегации в ходе выступления депутата нижней палаты российского парламента от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН в Женеве.
Авто
Электрический кроссовер Audi e-tron увеличил запас хода
«Каждая деталь имеет значение» — это принцип, которого придерживаются разработчики Audi e-tron, благодаря стараниям которых будущие версии электрокаров Audi e-tron 55 quattro на одном заряде смогут проехать на 25 км дальше предшественников, то есть 436 километров, сообщает издание speedme.ru.
Общество
Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»
В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
Политика
Киев назвал сроки запуска отдельного телеканала для жителей Донбасса
Телеканал для жителей районов Донбасса, не подконтрольных властям Украины, будет запущен в феврале 2020 года.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Происшествия
В Карачаево-Черкесии задержали устроившего стрельбу в кафе мужчину
В Карачаево-Черкесии сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего жителя села Чапаевского, подозреваемого в стрельбе в кафе Черкесска.
Армия и оружие
Зеленский упразднил прапорщиков в армии Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий воинские звания для сержантского и старшинского состава в соответствии со стандартами НАТО.
Политика
Эрдоган озвучил дату запуска «Турецкого потока»
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Игры
Новые скриншоты фанатского ремейка Half-Life: Opposing Force
Хоккей
Орлов стал первой звездой матча «Вашингтона» и «Тампы»
Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов признан первой звездой игры регулярного сезона НХЛ против «Тампы».
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Единоборства
Олимпийский чемпион захотел побить Александра Емельяненко
36-летний Чахкиев вспомнил о словах Емельяненко, который после поединка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым заявил, что готов выйти в ринг с кем угодно.
Политика
Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах
Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
Интернет
Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям
Один из посетителей площадки Reddit, назвавшийся инженером Microsoft, подтвердил, что бесплатное обновление ОС до Windows 10 остаётся доступным.
Кино