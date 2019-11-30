Происшествия
РБКИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкое к ИГ информагентство Amaq.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Авто
Показаны первые изображения нового седана Audi A3
Общество
«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире
Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
Политика
Госграницу ДНР определили по всей территории Донецкой области
Председатель парламента ДНР Владимир Бидевка после пленарного заседания сообщил, что госграница республики установлена в пределах Донецкой области до начала гражданской войны на Украине в 2014 году.
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Происшествия
В Балашихе потушили пожар в старинном храме
Общество
Японский магазин призвал сотрудниц предупреждать о «критических днях»
Один из крупных магазинов в Осаке недавно попытался провести в секции товаров для женщин эксперимент - руководство раздало сотрудницам бэйджи, которые они должны были носить в течение "критических дней".
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Кино
Роберт Дауни-младший вернется к роли Тони Старка в «Черной вдове»
Роберт Дауни-младший вновь появится в образе Тони Старка в новой ленте студии Marvel «Черная вдова».
Хоккей
«Сухарь» Георгиева обеспечил «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси»
Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».
Энергетика
В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом.
Экономика
Цены на кофе выросли более чем на 25%
За последние недели цены не кофе выросли более чем на 25% из-за снижения производства в Латинской Америке.
Происшествия
Девочку на Кубани изнасиловали и сбросили в выгребную яму
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Кино
Фильм «Ван Гоги» завоевал «Золотого единорога» в Лондоне
Фильм «Ван Гоги» российского режиссера Сергея Ливнева получила главный приз премии «Золотой единорог» в Лондоне в номинации «Лучший фильм», передает ТАСС.
Авто
Стартовали продажи большого кроссовера Chery Jetour X95
Под капотом большого кроссовера Jetour X95 от Chery находится 1,5-литровый мотор мощностью 156 л. с. при 230 Нм крутящего момента.
Космос
NASA показало, как может выглядеть будущий лунный посадочный аппарат
NASA поделилось изображением концепта будущего лунного посадочного аппарата, передает портал CNET.
Общество
Врач предупредила о вреде красной икры
Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что красная икра вредна людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет «Вечерняя Москва».
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020
В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
Общество
ВОЗ: у 86 тысяч человек в России был диагностирован ВИЧ в 2018 году
Европейский координатор по ВИЧ, гепатиту и туберкулезу Всемирной организации здравоохранения Масуд Дара рассказал, что ВИЧ был диагностирован у более чем 141 тысячи человек в европейском регионе, из них 86 тысяч заболевших из России.
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал Россию главным врагом альянса
Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой для НАТО.
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Музыка
Солист Rammstein напал на Лободу и получил по лицу от космонавта
Игры
Blizzard: Diablo IV — это как первая глава большой книги
Здоровье
Годовалая пациентка уволенного Каабака умерла, не дождавшись операции
Ребенок не дождался операции из-за увольнения трансплантолога Михаила Каабака и его коллеги.
Футбол
Краснодар — Базель 1:0
Краснодар сыграет дома с Базелем в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском
Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.