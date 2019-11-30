Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкое к ИГ информагентство Amaq.

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

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