Происшествия

РБКРБКИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкое к ИГ информагентство Amaq.
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