Происшествия
РБКИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкое к ИГ информагентство Amaq.
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Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Музыка
Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов
Под влиянием украинских националистов во Львове был отменен концерт популярной группы "Время и Стекло".
Наука
Прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры пациентов
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Армия и оружие
ORF: Санкции США против Индии могут ударить против самого Вашингтона
Введенные Штатами санкции против Индии за покупку российских ракетных комплексов C-400 могут негативным образом обернуться против самих США.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Происшествия
В Балашихе потушили пожар в старинном храме
Здоровье
Ангиопластика: баллонная, коронарная — что важно понимать
По данным Американского колледжа кардиологов, в США врачи проводят более 1,2 миллиона ангиопластик в год.
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Технологии
Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям
Один из посетителей площадки Reddit, назвавшийся инженером Microsoft, подтвердил, что бесплатное обновление ОС до Windows 10 остаётся доступным.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Политика
Путин пообещал навести порядок на телевидении
По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Гаджеты
Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition
Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.
Происшествия
В Белгороде решили не увольнять подравшегося с учеником педагога
Белгородского учителя, подравшегося на уроке со школьником, решили не увольнять из учебного заведения.
Политика
Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор
Четыре митрополита Элладской православной церкви написали открытое письмо предстоятелям церквей с призывом собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы.
Здоровье
В США официально признали, что некоторые вакцины могут вызывать рак
Научными специалистами Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медицинских препаратов из Соединенных Штатов Америки доказано, что различные сезонные вакцины, в том числе от гриппа и ОРВИ, способны вызвать рак.
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф показал свою новую девушку
Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
Наука
Фронтир нейронаук. Банк ткани мозга обезьян переведен в цифру
Исследователи могут изучить более 10 000 срезов более 185 секционированных образцов, которые уже переведены в цифру.
Гаджеты
Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9
Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний С-400 на истребителях F-16 в Турции
Технологии
Появилась фотография консоли PS5 для разработчиков
Пользователь под ником Alcoholikaust опубликовал в Твиттере фотографию с двумя PlayStation 5 для разработчиков.
Космос
В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Общество
Участники «списка фейк-ньюс» потребовали от Роскомнадзора разъяснений
Участники «Перечня информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию» потребовали от Роскомнадзора разъяснений.