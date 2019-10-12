с чего всё началось

Ответственность за взрыв на пути российского военного патруля в Сирии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает проект SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов.

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российского патруля

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