Армия и оружие

РБКРБКИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российского патруля

Ответственность за взрыв на пути российского военного патруля в Сирии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает проект SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов.
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с чего всё началось
Ответственность за взрыв на пути российского военного патруля в Сирии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает проект SITE Intelligence Group
, отслеживающий деятельность террористов.
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