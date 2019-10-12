Армия и оружие
РБКИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российского патруля
Ответственность за взрыв на пути российского военного патруля в Сирии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает проект SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов.
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с чего всё началось
Ответственность за взрыв на пути российского военного патруля в Сирии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает проект SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов.РБКвчера в 18:50
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Боевики ИГ взяли ответственность за взрывы на маршруте военной полиции России
Московский Комсомолец00:55
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:31, Вашингтон
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