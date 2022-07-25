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IH: премьер Израиля Лапид поручил МИД разработать меры в случае закрытия «Сохнут» в России

Премьер Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить меры в отношении России на случай закрытия еврейского агентства «Сохнут».
RT на русском
По словам бывшего посла Израиля в Москве Цви Магена, израильские власти располагают рядом опций по оказанию давления на российскую сторону, включая присоединение к западным санкциям, пишет израильское издание Israel Hayome
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BFM.ru
«Отношения с Россией важны для Израиля, еврейская община в России велика и важна и поднимается в каждом политическом разговоре с правительством в Москве. Закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения», — сказал Лапид.
Рамблер
21 июля стало известно, что Главное управление Минюста по Москве попросило ликвидировать еврейское агентство «Сохнут».
RT на русском

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