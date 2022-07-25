По словам бывшего посла Израиля в Москве Цви Магена, израильские власти располагают рядом опций по оказанию давления на российскую сторону, включая присоединение к западным санкциям, пишет израильское издание Israel Hayome
«Отношения с Россией важны для Израиля, еврейская община в России велика и важна и поднимается в каждом политическом разговоре с правительством в Москве. Закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения», — сказал Лапид.
В середине июня "Газпром" сократил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно до 40 процентов мощности, объяснив это задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая".
Сладкий лимонад может спровоцировать развитие рака и возрастных болезней, предупредил в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.