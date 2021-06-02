Двадцать лет назад ракеты РС-20 «Воевода» ушли на пенсию

Двадцать лет назад в Алтайском крае взорвали три десятка шахтных установок, в которых были самые тяжелые ракеты в мире РС-20 "Воевода", прозванные в США "Сатаной" Ракеты располагались в Алейске, 41-ю гвардейскую дивизию расформировали согласно договору между Россией и США об ограничении стратегических наступательных вооружений.