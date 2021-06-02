"Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий", - говорится в сообщении.
Второй сезон драмеди-антологии «Почему женщины убивают», история бога-трикстера Локи с Томом Хиддлстоном, триллер по роману и сценарию Стивена Кинга «История Лизи» с Джулианной Мур, пятый сезон «Рика и Морти» и финал «Содержанок»— «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах, которые выходят в первый месяц лета.
2 июня крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa отменила запланированные на среду рейсы в Москву (LH1444/1445) и Санкт-Петербург (LH1436/1437) и обратно в связи с отсутствием разрешения со стороны компетентных ведомств, сообщили корреспонденту ТАСС в авиаконцерне.
Двадцать лет назад в Алтайском крае взорвали три десятка шахтных установок, в которых были самые тяжелые ракеты в мире РС-20 "Воевода", прозванные в США "Сатаной" Ракеты располагались в Алейске, 41-ю гвардейскую дивизию расформировали согласно договору между Россией и США об ограничении стратегических наступательных вооружений.