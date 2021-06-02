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IHerb откроет производство БАДов в России после блокировки приложения

Американский маркетплейс iHerb собирается локализовать производство витаминов и биологически активных добавок (БАД) в России.В источнике
РБК
Москва 24
Smotrim.ru
Национальная служба новостей

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IHerb собирается локализовать производство витаминов и БАДов в России

Москва 2409:32

Маркетплейс iHerb запланировал производство витаминов и добавок в России

Forbes09:31

IHerb локализует производство биологически активных добавок в России

Ведомости06:11

IHerb откроет производство БАДов в России после блокировки приложения

РБК08:01

ПМЭФ: американская компания iHerb объявила об экспансии в Россию

Smotrim.ru07:21

IHerb может локализовать производство витаминов и БАД в России

ТАСС06:49

IHerb планирует локализовать производство витаминов и БАД в России

Национальная служба новостей09:21
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ТАСС13:19

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