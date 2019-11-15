Финансы
КоммерсантъIIF: мировой долг достиг рекордного $251 трлн
Мировой долг в первом полугодии достиг рекордных $250,9 трлн, за этот период он увеличился на 3%. Такие данные содержатся в очередном докладе американского Института международных финансов (IIF). К концу же нынешнего года мировой долг, по прогнозам IIF, может превысить $255 трлн.
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Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Политика
«Нафтогаз» заявил об усилении позиции на переговорах с «Газпромом»
Позиции Украины на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа усиливаются после подписания украинским лидером Владимиром Зеленским закона, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы с помощью его выделения из «Нафтогаза».
Политика
Моралес заявил, что переворот в Боливии является заговором США
Бывший президент Боливии Эво Моралес, подавший в отставку на фоне массовых протестов в стране, заявил, что госпереворот в республике является заговором, исходящим из Соединенных Штатов.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Политика
Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на измены Плющенко с моделью из Петербурга
Продюсер Яна Рудковская отреагировала на публикации СМИ о том, что у ее супруга, фигуриста Евгения Плющенко, есть любовница.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Политика
Зеленский назвал «витриной» Украины КПП на границе с Крымом
Отремонтированные контрольно-пропускные пункты «Каланчак» и «Чонгар» на границе с Крымом «фактически наша витрина, которая наглядно показывает, что Украина — это круто, безопасно, человечно», заявил в Facebook украинский президент Владимир Зеленский.
Футбол
Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот
Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».
Фигурное катание
Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Гран-при России
Российский спортивный дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский показали лучший результат по итогам короткой программы на Гран-при России по фигурному катанию.
Авто
Kia рассекретила внешность новой Kia Optima
Компания KIA показала новые изображения серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Происшествия
Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее
Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
Политика
Newsweek (США): телеведущий Такер Карлсон заявил, что Россия не представляет угрозы для США, и был раскритикован в Твиттере (Newsweek)
Такер Карлсон (Tucker Carlson) был раскритикован пользователями сети, когда заявил в своей программе на «Фокс ньюс» (Fox News): «Если говорить честно, Россия не представляет для Соединенных Штатов вообще никакой угрозы».
Общество
В Карелии зафиксирована массовая гибель птиц
Футбол
Судья Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ
Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями о работе судьи Михаила Вилкова, а также сообщил о его отстранении от матчей чемпионата России.
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
Политика
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
Игры
Фанат взломал «Star Wars Jedi: Fallen Order» и обнаружил Дарта Вейдера
Компания EA не предлагает ранний доступ для «Star Wars Jedi: Fallen Order» из-за страха перед спойлерами, но парням с Reddit все же удалось получить доступ к файлам игры и обнаружить много интересного, в том числе некоторые спойлеры.
Экономика
Липецким бюджетникам на повышение зарплат направят около 1 млрд рублей
В Липецкой области в 2020 году работникам бюджетной сферы увеличат должностные оклады на 5,8%. На эти цели в проекте регионального бюджета предусмотрено более 730 млн рублей.
Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве
Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Политика
Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе
«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Авто
Ferrari представила новое купе Ferrari Roma
Ferrari Roma останстили 3,9-литрового Twin-Turbo V8 Ferrari мощностью 612 лошадиных сил и 561 фунт-фут (760 ньютон-метров) крутящего момента.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Общество
Вслед за Бари Алибасовым «Кротом» отравился известный ученый-математик
Ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов попал в больницу с отравлением случайно выпив средство для прочистки труб «Крот».
Космос
Китай испытал аппарат для посадки на Марс
Культура
Дмитрий Медведев оценит фотовыставку на культурном форуме в Петербурге
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев присоединится к VIII международному культурному форуму, который проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября.