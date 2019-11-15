Финансы

КоммерсантъКоммерсантъIIF: мировой долг достиг рекордного $251 трлн

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Мировой долг в первом полугодии достиг рекордных $250,9 трлн, за этот период он увеличился на 3%. Такие данные содержатся в очередном докладе американского Института международных финансов (IIF). К концу же нынешнего года мировой долг, по прогнозам IIF, может превысить $255 трлн.
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