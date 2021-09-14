"Восстановление (экономики – ред.) все еще недостаточное, чтобы привести в большинстве случаев уровень долга до показателя до пандемии", — приводит Блумберг слова директора отдела исследований по вопросам устойчивости IIF Эмре Тифтика (Emre Tiftik).
Журналисты некоторых отечественных СМИ рассказывают своим читателям о том, что из каких-то информационных источников им стало известно, что ряд стран-членов НАТО отказался по требованию США провести военные учения вблизи Калининградской области.
14 сентября, во вторник, дзержинский «Химик» в рамках 10-го тура Олимп — Первенства России по футболу среди команд клубов второго дивизиона ФНЛ примет на своем поле команду из Орехово-Зуево «Знамя Труда».
По итогам 8 месяцев 2021 года ожидается рост: — в обороте строительных организаций на 54% — в производстве прочей неметаллической минеральной продукции на 1% — по вводу объектов жилищного строительства в 2,5 раза.
В учреждении образования «Глубокский государственный профессиональный лицей» при поддержке официального дилера компании Trimble в Республике Беларусь ООО «Технологии земледелия» был открыт Центр точного земледелия.
Лондон нацелился отнять у Нью-Йорка статус финансовой столицы мира, обнародовав амбициозный пятилетний план, как этого добиться, пишет Reuters Тем самым Британия надеется отыграть позиции, утраченные ею после выхода из ЕС, и в целом оздоровить свой финансовый климат, сообщает агентство.