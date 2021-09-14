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IIF: мировой долг приблизился к рекордным $300 триллионам

«Во втором квартале 2021 года мировой долг увеличился на $4,8 трлн, достигнув рекордного уровня в $296 трлн»,— говорится на сайте IIF.
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Отмечается, что за первые шесть месяцев текущего года вклад домашних хозяйств в объем мирового долга составил 1,5 триллиона.
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Как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на полный отчет IIF, общая долговая нагрузка составила около 353% ВВП во втором квартале, что на 9% ниже пикового значения за первые три месяца 2021 года.
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"Восстановление (экономики – ред.) все еще недостаточное, чтобы привести в большинстве случаев уровень долга до показателя до пандемии", — приводит Блумберг слова директора отдела исследований по вопросам устойчивости IIF Эмре Тифтика (Emre Tiftik).
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